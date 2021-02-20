https://ria.ru/20210220/ukraina-1598316086.html

Киев погряз в агрессии и двойных стандартах, заявил Медведев

Киев погряз в агрессии и двойных стандартах, заявил Медведев

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал санкции украинских властей против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:42

2021-02-20T12:42

2021-02-20T14:12

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

дмитрий медведев

единая россия

евросоюз

украина

в мире

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал санкции украинских властей против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука попыткой отвлечь внимание от бесконечных провалов.СНБО Украины в пятницу решил ввести ограничения против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию, сообщила пресс-служба главы государства по итогам заседания. В санкционный список среди прочих попали Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко."Уму непостижимо, что такое возможно сегодня, в XXI веке, особенно в государстве, которое отчаянно рвется вступить в Евросоюз, убеждая западных политиков в прочности своих демократических институтов. Украинские власти, несомненно, обогатили свое портфолио прилежного кандидата, который на самом деле давно погряз в агрессии и двойных стандартах", — говорится в заявлении Медведева. Политик назвал официальные причины санкций бредовыми и надуманными. Он добавил, что нечестные методы борьбы не помогут Зеленскому остановить обрушение рейтинга и окончательно подорвут доверие к киевским властям.В начале февраля Зеленский ввел пятилетние санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. Позднее Минкульт Украины также направил порталу запрос об их блокировке.Во вторник ОПЗЖ начала сбор подписей за объявление импичмента Зеленскому. По мнению главы правящей партии "Слуга народа" Александра Корниенко, это предложение не получит поддержку необходимого числа депутатов, а следовательно отстранить президента от должности не получится

https://ria.ru/20210220/sanktsii-1598305379.html

https://ria.ru/20210219/zelenskiy-1598251231.html

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, дмитрий медведев, единая россия, евросоюз, украина, в мире