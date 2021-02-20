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В Карелии учителя отстранили от работы за нанесение побоев ученикам
В Карелии учителя отстранили от работы за нанесение побоев ученикам
Учитель истории и по совместительству социальный педагог школы в поселке Ладва Прионежского района Карелии отстранен от работы за нанесение побоев двум... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T17:30
2021-02-20T17:30
2021-02-20T17:30
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прионежский район
республика карелия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Учитель истории и по совместительству социальный педагог школы в поселке Ладва Прионежского района Карелии отстранен от работы за нанесение побоев двум ученикам, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Сараев."Родители двух учеников школы обратились в полицию после того, как узнали, что их детей ударил учитель. Была проведена проверка, сейчас учитель отстранен от работы", - рассказал Сараев.По его словам, после проверки было возбуждено административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ (Нанесение побоев). "Сейчас материалы переданы в прокуратуру, решает вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал Сараев.Он добавил, что инциденты с учениками произошли в феврале с разницей в две недели. "Сначала он схватил мальчика за шею, остались следы. Объяснил это тем, что ученик вел себя неподобающим образом. Потом толкнул девочку, что она ударилась лбом о парту" , - сказал омбудсмен.По информации Сараева, также решается вопрос о форме увольнения учителя из школы в Ладве.
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россия, прионежский район, республика карелия, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости.
Учитель истории и по совместительству социальный педагог школы в поселке Ладва Прионежского района Карелии
отстранен от работы за нанесение побоев двум ученикам, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Сараев.
"Родители двух учеников школы обратились в полицию после того, как узнали, что их детей ударил учитель. Была проведена проверка, сейчас учитель отстранен от работы", - рассказал Сараев.
По его словам, после проверки было возбуждено административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ (Нанесение побоев). "Сейчас материалы переданы в прокуратуру, решает вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал Сараев.
Он добавил, что инциденты с учениками произошли в феврале с разницей в две недели. "Сначала он схватил мальчика за шею, остались следы. Объяснил это тем, что ученик вел себя неподобающим образом. Потом толкнул девочку, что она ударилась лбом о парту" , - сказал омбудсмен.
По информации Сараева, также решается вопрос о форме увольнения учителя из школы в Ладве.