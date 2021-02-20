https://ria.ru/20210220/ubiystvo-1598300630.html

Волгоградца приговорили к девяти годам колонии за убийство подростка

Волгоградца приговорили к девяти годам колонии за убийство подростка

Суд приговорил жителя Волгограда к 9 годам колонии строгого режима за убийство 16-летнего подростка, сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры Волгоградской... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:49

2021-02-20T11:49

2021-02-20T11:49

следственный комитет россии (ск рф)

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 20 фев - РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгограда к 9 годам колонии строгого режима за убийство 16-летнего подростка, сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.Ранее СУСК по Волгоградской области сообщал, что 29 января 2020 года в больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство", по подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан ранее судимый 20-летний местный житель. На допросе он сообщил, что ранил ножом подростка, потому что тот толкнул его плечом.По информации прокуратуры, суд в субботу признал мужчину виновным в убийстве."Суд приговорил осужденного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что приговор в силу не вступил.

https://ria.ru/20210219/ubiystvo-1598125572.html

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следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия