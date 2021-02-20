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В "Ростехе" рассказали, зачем красят в белый цвет ракетоносцы Ту-160
В "Ростехе" рассказали, зачем красят в белый цвет ракетоносцы Ту-160
Белый цвет окраски стратегических ракетоносцев Ту-160 предназначен для отражения части энергии от ядерного взрыва, сообщили в "Ростехе". РИА Новости, 20.02.2021
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Белый цвет окраски стратегических ракетоносцев Ту-160 предназначен для отражения части энергии от ядерного взрыва, сообщили в "Ростехе".Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла — основная машина Дальней авиации. Это самый крупный и мощный сверхзвуковой и самый тяжелый военный самолет в мире. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах.Он считается одним из самых красивых в мировой авиации, летчики прозвали его "Белым лебедем". Чтобы подчеркнуть ценность каждой машины, бортам дали имена — "Валерий Чкалов", "Илья Муромец" и другие.
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Полет ракетоносцев Ту-160 над акваториями трех морей
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над акваториями Баренцева, Гренландского и Норвежского морей.
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россия, ту-160м, ростех, москва, армия, безопасность

В "Ростехе" рассказали, зачем красят в белый цвет ракетоносцы Ту-160

03:43 20.02.2021 (обновлено: 10:47 20.02.2021)
 
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Белый цвет окраски стратегических ракетоносцев Ту-160 предназначен для отражения части энергии от ядерного взрыва, сообщили в "Ростехе".

"Это своего рода защита для экипажа — Ту-160 может нести ядерное вооружение, а тепловая энергия взрывов огромна и отражение части этой энергии способно обезопасить экипаж", — говорится в релизе.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла — основная машина Дальней авиации. Это самый крупный и мощный сверхзвуковой и самый тяжелый военный самолет в мире. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах.
Он считается одним из самых красивых в мировой авиации, летчики прозвали его "Белым лебедем". Чтобы подчеркнуть ценность каждой машины, бортам дали имена — "Валерий Чкалов", "Илья Муромец" и другие.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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