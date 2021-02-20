https://ria.ru/20210220/tu-160-1598259836.html

В "Ростехе" рассказали, зачем красят в белый цвет ракетоносцы Ту-160

В "Ростехе" рассказали, зачем красят в белый цвет ракетоносцы Ту-160

Белый цвет окраски стратегических ракетоносцев Ту-160 предназначен для отражения части энергии от ядерного взрыва, сообщили в "Ростехе". РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T03:43

2021-02-20T03:43

2021-02-20T10:47

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ту-160м

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Белый цвет окраски стратегических ракетоносцев Ту-160 предназначен для отражения части энергии от ядерного взрыва, сообщили в "Ростехе".Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла — основная машина Дальней авиации. Это самый крупный и мощный сверхзвуковой и самый тяжелый военный самолет в мире. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах.Он считается одним из самых красивых в мировой авиации, летчики прозвали его "Белым лебедем". Чтобы подчеркнуть ценность каждой машины, бортам дали имена — "Валерий Чкалов", "Илья Муромец" и другие.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/tu160-1593837284.html

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Полет ракетоносцев Ту-160 над акваториями трех морей Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над акваториями Баренцева, Гренландского и Норвежского морей. 2021-02-20T03:43 true PT1M02S

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россия, ту-160м, ростех, москва, армия, безопасность