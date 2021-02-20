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Новый глава Росгосцирка: необходимо возродить престиж цирковых профессий
Новый глава Росгосцирка: необходимо возродить престиж цирковых профессий
Новый глава Росгосцирка Сергей Беляков заявил, что необходимо усовершенствовать систему создания новых цирковых программ и аттракционов, а также возродить... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T13:29
2021-02-20T13:29
культура
владимир шемякин
новости культуры
сергей беляков
росгосцирк
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Новый глава Росгосцирка Сергей Беляков заявил, что необходимо усовершенствовать систему создания новых цирковых программ и аттракционов, а также возродить престиж профессии.В четверг Минкультуры России сообщило, что Сергей Беляков победил в конкурсе на должность главы Росгосцирка. Конкурс проходил в два этапа, состоял из тестирования и представления программы деятельности предприятия. Всего на конкурс было подано 15 заявок.Он также поблагодарил коллег за поддержку и доверие, а также отметил, что цирковой конвейер удалось оперативно запустить после вынужденного простоя из-за коронавируса.Ранее должность гендиректора Росгосцирка занимал Владимир Шемякин. Сергей Беляков, который был его советником, был назначен врио.
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владимир шемякин, новости культуры, сергей беляков, росгосцирк

Новый глава Росгосцирка: необходимо возродить престиж цирковых профессий

13:29 20.02.2021
 
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев Сергей Беляков
Сергей Беляков - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Новый глава Росгосцирка Сергей Беляков заявил, что необходимо усовершенствовать систему создания новых цирковых программ и аттракционов, а также возродить престиж профессии.
В четверг Минкультуры России сообщило, что Сергей Беляков победил в конкурсе на должность главы Росгосцирка. Конкурс проходил в два этапа, состоял из тестирования и представления программы деятельности предприятия. Всего на конкурс было подано 15 заявок.
"Жизненно необходимо усовершенствовать систему создания новых цирковых программ, аттракционов и номеров – мы обязаны создавать новые постановки и регулярно выпускать их в цирковой конвейер! Одна из главных задач, которую мы ставим перед собой – это возрождение престижа, статуса и значимости профессии "Артист цирка". Просто необходимо создавать кадровый резерв как творческого, так и управленческого состава компании", - говорится в обращении Белякова, опубликованном на сайте Росгосцирка.
Он также поблагодарил коллег за поддержку и доверие, а также отметил, что цирковой конвейер удалось оперативно запустить после вынужденного простоя из-за коронавируса.
Ранее должность гендиректора Росгосцирка занимал Владимир Шемякин. Сергей Беляков, который был его советником, был назначен врио.
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