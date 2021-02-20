https://ria.ru/20210220/tsirk-1598328552.html

Новый глава Росгосцирка: необходимо возродить престиж цирковых профессий

Новый глава Росгосцирка: необходимо возродить престиж цирковых профессий

Новый глава Росгосцирка Сергей Беляков заявил, что необходимо усовершенствовать систему создания новых цирковых программ и аттракционов, а также возродить... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T13:29

2021-02-20T13:29

2021-02-20T13:29

культура

владимир шемякин

новости культуры

сергей беляков

росгосцирк

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Новый глава Росгосцирка Сергей Беляков заявил, что необходимо усовершенствовать систему создания новых цирковых программ и аттракционов, а также возродить престиж профессии.В четверг Минкультуры России сообщило, что Сергей Беляков победил в конкурсе на должность главы Росгосцирка. Конкурс проходил в два этапа, состоял из тестирования и представления программы деятельности предприятия. Всего на конкурс было подано 15 заявок.Он также поблагодарил коллег за поддержку и доверие, а также отметил, что цирковой конвейер удалось оперативно запустить после вынужденного простоя из-за коронавируса.Ранее должность гендиректора Росгосцирка занимал Владимир Шемякин. Сергей Беляков, который был его советником, был назначен врио.

https://ria.ru/20200809/1575443652.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир шемякин, новости культуры, сергей беляков, росгосцирк