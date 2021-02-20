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Раскрыты возможные траты женщин на подарки к 23 февраля
Раскрыты возможные траты женщин на подарки к 23 февраля
Большинство опрошенных женщин готовы потратить на подарки мужчинам на 23 февраля до 3 тысяч рублей, при этом каждая десятая выделит на эти цели сумму от 10... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T07:20
2021-02-20T07:20
россия
23 февраля
день защитника отечества
москва
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Большинство опрошенных женщин готовы потратить на подарки мужчинам на 23 февраля до 3 тысяч рублей, при этом каждая десятая выделит на эти цели сумму от 10 тысяч рублей, следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.Компания проводила исследование с 10 по 16 февраля, в нем приняли участие свыше 1600 человек со всей страны.По данным исследования, более 90% женщин в целом собираются дарить подарки мужчинам ко Дню защитника Отечества. При этом почти половина опрошенных мужчин получает подарки как дома, так и на работе, 36,6% – только дома, а 5,2% - только от коллег на работе.В исследовании приводятся аналогичные данные по респондентам мужского пола: 95,2% из них сообщили, что дарят подарки на 8 марта. При этом 9,5% опрошенных готовы потратить от 10 тысяч рублей, а 11,7% - свыше этой суммы. Почти четверть респондентов планирует отдать на подарки к 8 марта до 10 тысяч, а 24,1% наметили для себя расходы в пределах 3-5 тысяч рублей. Оставшиеся 31% намерены купить подарок до 3 тысяч рублей.
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россия, 23 февраля, день защитника отечества, москва, общество

Раскрыты возможные траты женщин на подарки к 23 февраля

07:20 20.02.2021
 
© Depositphotos / AndrewLozovyiРасстроенная девушка
Расстроенная девушка - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Depositphotos / AndrewLozovyi
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Большинство опрошенных женщин готовы потратить на подарки мужчинам на 23 февраля до 3 тысяч рублей, при этом каждая десятая выделит на эти цели сумму от 10 тысяч рублей, следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Компания проводила исследование с 10 по 16 февраля, в нем приняли участие свыше 1600 человек со всей страны.
"Большинство опрошенных женщин (30%) сообщили, что на подарки своим защитникам собираются потратить до 3 тысяч рублей. 23,9% респондентов готовы выделить большую сумму – до 5 тысяч. 21,9% выбирают подарки до 1 тысячи рублей. Однако 9,4% опрошенных готовы выделить на эти цели значительно большие средства: половина из них собираются купить подарки на сумму до 20 тысяч, а оставшиеся расщедрятся более чем на 20 тысяч рублей", - говорится в материалах.
По данным исследования, более 90% женщин в целом собираются дарить подарки мужчинам ко Дню защитника Отечества. При этом почти половина опрошенных мужчин получает подарки как дома, так и на работе, 36,6% – только дома, а 5,2% - только от коллег на работе.
В исследовании приводятся аналогичные данные по респондентам мужского пола: 95,2% из них сообщили, что дарят подарки на 8 марта. При этом 9,5% опрошенных готовы потратить от 10 тысяч рублей, а 11,7% - свыше этой суммы. Почти четверть респондентов планирует отдать на подарки к 8 марта до 10 тысяч, а 24,1% наметили для себя расходы в пределах 3-5 тысяч рублей. Оставшиеся 31% намерены купить подарок до 3 тысяч рублей.
Мужчина в деловом костюме - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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