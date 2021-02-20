https://ria.ru/20210220/traty-1598263802.html

Раскрыты возможные траты женщин на подарки к 23 февраля

Раскрыты возможные траты женщин на подарки к 23 февраля

Большинство опрошенных женщин готовы потратить на подарки мужчинам на 23 февраля до 3 тысяч рублей, при этом каждая десятая выделит на эти цели сумму от 10... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T07:20

2021-02-20T07:20

2021-02-20T07:20

россия

23 февраля

день защитника отечества

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576110647_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_b94e6e41e39c4ad22877111c1e1925af.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Большинство опрошенных женщин готовы потратить на подарки мужчинам на 23 февраля до 3 тысяч рублей, при этом каждая десятая выделит на эти цели сумму от 10 тысяч рублей, следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.Компания проводила исследование с 10 по 16 февраля, в нем приняли участие свыше 1600 человек со всей страны.По данным исследования, более 90% женщин в целом собираются дарить подарки мужчинам ко Дню защитника Отечества. При этом почти половина опрошенных мужчин получает подарки как дома, так и на работе, 36,6% – только дома, а 5,2% - только от коллег на работе.В исследовании приводятся аналогичные данные по респондентам мужского пола: 95,2% из них сообщили, что дарят подарки на 8 марта. При этом 9,5% опрошенных готовы потратить от 10 тысяч рублей, а 11,7% - свыше этой суммы. Почти четверть респондентов планирует отдать на подарки к 8 марта до 10 тысяч, а 24,1% наметили для себя расходы в пределах 3-5 тысяч рублей. Оставшиеся 31% намерены купить подарок до 3 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210220/muzhchiny-1598263618.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, 23 февраля, день защитника отечества, москва, общество