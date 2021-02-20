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Американские СМИ сообщили о расследовании сделок с недвижимостью Трампа
Американские СМИ сообщили о расследовании сделок с недвижимостью Трампа
Окружная прокуратура Манхэттена выдала повестку налоговой Нью-Йорка в рамках расследования сделок с недвижимостью компании экс-президента Дональда Трампа,... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:50
2021-02-20T10:50
trump organization
дональд трамп
нью-йорк (город)
манхэттен
в мире
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Окружная прокуратура Манхэттена выдала повестку налоговой Нью-Йорка в рамках расследования сделок с недвижимостью компании экс-президента Дональда Трампа, сообщило агентство Рейтер.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщала, что прокуроры в Нью-Йорке проверяют финансовые сделки, связанные с недвижимостью бывшего президента США Дональда Трампа на Манхэттене. Прокуроры изучают займы, которые Трамп брал на свой небоскреб Trump Tower, небоскреб на Уолл-стрит, также известный под названием Trump Building, отель Trump International и жилое здание Trump Plaza.Как отмечает агентство, вместе с информацией, ранее потребованной от кредиторов, налоговые документы помогут следователям определить, взвинчивала ли компания стоимость своих объектов, чтобы обеспечить выгодные условия по займам, при этом уменьшая цену этих же объектов, чтобы понизить налоговую нагрузку.Повестка, вероятно, будет содержать требование к налоговой предоставить подробные отчёты о прибылях и убытках, которые подавала Trump Organization, сообщили источники агентства.Ранее сообщалось, что повестку по данному делу также получили по меньшей мере два кредитора компании Трампа - Deutsche Bank AG и Ladder Capital Finance LLC.В прошлом году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам.Финансовые документы Трампа, прежде всего его налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. В отличие от сложившейся практики, Трамп не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.
https://ria.ru/20210210/dzhordzhiya-1596886500.html
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trump organization, дональд трамп, нью-йорк (город), манхэттен, в мире

Американские СМИ сообщили о расследовании сделок с недвижимостью Трампа

10:50 20.02.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Окружная прокуратура Манхэттена выдала повестку налоговой Нью-Йорка в рамках расследования сделок с недвижимостью компании экс-президента Дональда Трампа, сообщило агентство Рейтер.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщала, что прокуроры в Нью-Йорке проверяют финансовые сделки, связанные с недвижимостью бывшего президента США Дональда Трампа на Манхэттене. Прокуроры изучают займы, которые Трамп брал на свой небоскреб Trump Tower, небоскреб на Уолл-стрит, также известный под названием Trump Building, отель Trump International и жилое здание Trump Plaza.
Митинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Салеме, столице штата Орегон - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Как отмечает агентство, вместе с информацией, ранее потребованной от кредиторов, налоговые документы помогут следователям определить, взвинчивала ли компания стоимость своих объектов, чтобы обеспечить выгодные условия по займам, при этом уменьшая цену этих же объектов, чтобы понизить налоговую нагрузку.
Повестка, вероятно, будет содержать требование к налоговой предоставить подробные отчёты о прибылях и убытках, которые подавала Trump Organization, сообщили источники агентства.
Ранее сообщалось, что повестку по данному делу также получили по меньшей мере два кредитора компании Трампа - Deutsche Bank AG и Ladder Capital Finance LLC.
В прошлом году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам.
Финансовые документы Трампа, прежде всего его налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. В отличие от сложившейся практики, Трамп не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.
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4 января, 20:24Выборы президента США — 2020
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Trump OrganizationДональд ТрампНью-Йорк (город)МанхэттенВ мире
 
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