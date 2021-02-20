https://ria.ru/20210220/tela-1598350658.html

Тела погибших при обрушении в норильском цеху подняли из-под завалов

Тела погибших при обрушении в норильском цеху подняли из-под завалов

Поисковые работы на месте обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике завершены, из-под завалов извлечены тела еще двух погибших... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T15:01

2021-02-20T15:01

2021-02-20T15:01

красноярский край

норильск

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Поисковые работы на месте обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике завершены, из-под завалов извлечены тела еще двух погибших рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Работы в Норильске завершены, обнаружены и извлечены спасателями два человека без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.Информацию об обнаружении тел РИА Новости подтвердил представитель регионального главка СК РФ.

https://ria.ru/20210220/norilsk-1598328168.html

красноярский край

норильск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, норильск, происшествия