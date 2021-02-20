https://ria.ru/20210220/tela-1598350658.html
Тела погибших при обрушении в норильском цеху подняли из-под завалов
Тела погибших при обрушении в норильском цеху подняли из-под завалов
Поисковые работы на месте обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике завершены, из-под завалов извлечены тела еще двух погибших... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T15:01
2021-02-20T15:01
2021-02-20T15:01
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норильск
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Поисковые работы на месте обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике завершены, из-под завалов извлечены тела еще двух погибших рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Работы в Норильске завершены, обнаружены и извлечены спасателями два человека без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.Информацию об обнаружении тел РИА Новости подтвердил представитель регионального главка СК РФ.
https://ria.ru/20210220/norilsk-1598328168.html
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