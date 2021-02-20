https://ria.ru/20210220/tela-1598337211.html
Под завалами в Норильске нашли тела еще двух рабочих
Под завалами в Норильске нашли тела еще двух рабочих
Найдены тела двух рабочих, погибших при обрушении цеха Норильской обогатительной фабрики, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:13
2021-02-20T14:13
2021-02-20T14:19
следственный комитет россии (ск рф)
норильск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Найдены тела двух рабочих, погибших при обрушении цеха Норильской обогатительной фабрики, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.Ранее сообщалось, что самостоятельно спаслись два человека, четверых вытащили из-под завалов (один из них потом скончался в машине скорой помощи), продолжаются поиски еще двоих."Найдены тела еще двоих рабочих", - говорится в релизе.Как добавил РИА Новости представитель экстренных служб, "тела извлекают", пока неясно, живы они или нет.Информация об обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики (принадлежит ООО "Медвежий ручей"), по данным МЧС, поступила в 00.44 мск. По уточненным данным, площадь обрушения составила порядка 1 тысячи квадратных метров. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/obrushenie-1598333793.html
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следственный комитет россии (ск рф), норильск, происшествия