https://ria.ru/20210220/tatarstan-1598309358.html

В Татарстане задержали подозреваемого в серии убийств пожилых женщин

В Татарстане задержали подозреваемого в серии убийств пожилых женщин

Сотрудники правоохранительных органов Татарстана задержали ещё одного маньяка, с ним ведётся работа совместно с СК и прокуратурой, сообщил министр внутренних... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:18

2021-02-20T12:18

2021-02-20T12:18

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

КАЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Татарстана задержали ещё одного маньяка, с ним ведётся работа совместно с СК и прокуратурой, сообщил министр внутренних дел республики Артем Хохорин."В результате совместных усилий правоохранительных органов поставлена точка в громком деле по серии убийств пожилых женщин, совершенных в 2011-2012 годах на территории республики и ряда других регионов Приволжского и Центрального федеральных округов. Могу сказать, что буквально на днях задержан ещё один маньяк", - сказал Хохорин, выступая с отчетом перед депутатами госсовета республики.По информации министра, сейчас с задержанным ведется работа совместно со Следственным комитетом и прокуратурой.В МВД по Татарстану раскрывать подробности о личности задержанного и инкриминируемых ему преступлениях отказались.СК РФ сообщил 1 декабря 2020 года, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. Убийства совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале. Криминалисты в ходе более 10 тысяч сравнительных ДНК-тестов выяснили, что за всеми преступлениями стоит один человек, на это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий. По данным следствия, 38-летний Радик Тагиров до задержания работал слесарем и был судим в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу.Подозреваемому было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство. По данным следствия, в ходе допроса Тагиров признал свою вину и дал показания по обстоятельствам совершения всех инкриминируемых ему преступлений. На видео, опубликованном МВД, предполагаемый преступник говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, подозреваемый представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал женщин и похищал сбережения.В настоящее время расследование дела "поволжского маньяка" продолжается, подозреваемый находится под стражей.

https://ria.ru/20210220/ubiystvo-1598300630.html

https://ria.ru/20210219/ubiystvo-1598125572.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), казань, происшествия