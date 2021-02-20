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В Татарстане задержали подозреваемого в серии убийств пожилых женщин
В Татарстане задержали подозреваемого в серии убийств пожилых женщин
Сотрудники правоохранительных органов Татарстана задержали ещё одного маньяка, с ним ведётся работа совместно с СК и прокуратурой, сообщил министр внутренних... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T12:18
2021-02-20T12:18
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Татарстана задержали ещё одного маньяка, с ним ведётся работа совместно с СК и прокуратурой, сообщил министр внутренних дел республики Артем Хохорин."В результате совместных усилий правоохранительных органов поставлена точка в громком деле по серии убийств пожилых женщин, совершенных в 2011-2012 годах на территории республики и ряда других регионов Приволжского и Центрального федеральных округов. Могу сказать, что буквально на днях задержан ещё один маньяк", - сказал Хохорин, выступая с отчетом перед депутатами госсовета республики.По информации министра, сейчас с задержанным ведется работа совместно со Следственным комитетом и прокуратурой.В МВД по Татарстану раскрывать подробности о личности задержанного и инкриминируемых ему преступлениях отказались.СК РФ сообщил 1 декабря 2020 года, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. Убийства совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале. Криминалисты в ходе более 10 тысяч сравнительных ДНК-тестов выяснили, что за всеми преступлениями стоит один человек, на это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий. По данным следствия, 38-летний Радик Тагиров до задержания работал слесарем и был судим в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу.Подозреваемому было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство. По данным следствия, в ходе допроса Тагиров признал свою вину и дал показания по обстоятельствам совершения всех инкриминируемых ему преступлений. На видео, опубликованном МВД, предполагаемый преступник говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, подозреваемый представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал женщин и похищал сбережения.В настоящее время расследование дела "поволжского маньяка" продолжается, подозреваемый находится под стражей.
https://ria.ru/20210220/ubiystvo-1598300630.html
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россия
республика татарстан (татарстан)
казань
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россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

В Татарстане задержали подозреваемого в серии убийств пожилых женщин

12:18 20.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Татарстана задержали ещё одного маньяка, с ним ведётся работа совместно с СК и прокуратурой, сообщил министр внутренних дел республики Артем Хохорин.
"В результате совместных усилий правоохранительных органов поставлена точка в громком деле по серии убийств пожилых женщин, совершенных в 2011-2012 годах на территории республики и ряда других регионов Приволжского и Центрального федеральных округов. Могу сказать, что буквально на днях задержан ещё один маньяк", - сказал Хохорин, выступая с отчетом перед депутатами госсовета республики.
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
11:49
Волгоградца приговорили к девяти годам колонии за убийство подростка
По информации министра, сейчас с задержанным ведется работа совместно со Следственным комитетом и прокуратурой.
В МВД по Татарстану раскрывать подробности о личности задержанного и инкриминируемых ему преступлениях отказались.
СК РФ сообщил 1 декабря 2020 года, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. Убийства совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале. Криминалисты в ходе более 10 тысяч сравнительных ДНК-тестов выяснили, что за всеми преступлениями стоит один человек, на это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий. По данным следствия, 38-летний Радик Тагиров до задержания работал слесарем и был судим в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 09:54
В Приморье раскрыли убийство шестерых человек, совершенное 15 лет назад
Подозреваемому было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство. По данным следствия, в ходе допроса Тагиров признал свою вину и дал показания по обстоятельствам совершения всех инкриминируемых ему преступлений. На видео, опубликованном МВД, предполагаемый преступник говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, подозреваемый представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал женщин и похищал сбережения.
В настоящее время расследование дела "поволжского маньяка" продолжается, подозреваемый находится под стражей.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
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