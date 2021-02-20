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Мексика ожидает первую партию "Спутника V" 22 февраля

Мексика ожидает первую партию "Спутника V" 22 февраля

Мексика ожидает прибытия первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" 22 февраля, сообщил замглавы минздрава Уго Лопес-Гатель. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T07:53

2021-02-20T07:53

2021-02-20T07:53

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

мехико

здоровье

владимир путин

мексика

общество

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МЕХИКО, 20 фев - РИА Новости. Мексика ожидает прибытия первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" 22 февраля, сообщил замглавы минздрава Уго Лопес-Гатель.Вакцина будет распространяться среди пожилого населения муниципалитетов с наивысшей смертностью от COVID-19 в городе и штате Мехико.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с мексиканским коллегой Мануэлем Лопесом Обрадором вопросы организации поставок вакцины "Спутник V", а также подготовки в России мексиканских медиков. Правительство Мексики заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении 24 миллионов доз препарата разработки российского института Гамалеи.

россия

мехико

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, мехико, здоровье, владимир путин, мексика, общество