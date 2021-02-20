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Мексика ожидает первую партию "Спутника V" 22 февраля
Мексика ожидает первую партию "Спутника V" 22 февраля
Мексика ожидает прибытия первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" 22 февраля, сообщил замглавы минздрава Уго Лопес-Гатель. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T07:53
2021-02-20T07:53
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
мехико
здоровье
владимир путин
мексика
общество
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МЕХИКО, 20 фев - РИА Новости. Мексика ожидает прибытия первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" 22 февраля, сообщил замглавы минздрава Уго Лопес-Гатель.Вакцина будет распространяться среди пожилого населения муниципалитетов с наивысшей смертностью от COVID-19 в городе и штате Мехико.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с мексиканским коллегой Мануэлем Лопесом Обрадором вопросы организации поставок вакцины "Спутник V", а также подготовки в России мексиканских медиков. Правительство Мексики заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении 24 миллионов доз препарата разработки российского института Гамалеи.
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вакцина "спутник v", россия, мехико, здоровье, владимир путин, мексика, общество

Мексика ожидает первую партию "Спутника V" 22 февраля

07:53 20.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МЕХИКО, 20 фев - РИА Новости. Мексика ожидает прибытия первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" 22 февраля, сообщил замглавы минздрава Уго Лопес-Гатель.

"В понедельник, 22 февраля, запланирована поставка, очень обнадеживающая, российской вакцины "Спутник V", разработанной институтом эпидемиологии и микробиологии Гамалеи", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется на странице правительства в Twitter.

Вакцина будет распространяться среди пожилого населения муниципалитетов с наивысшей смертностью от COVID-19 в городе и штате Мехико.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с мексиканским коллегой Мануэлем Лопесом Обрадором вопросы организации поставок вакцины "Спутник V", а также подготовки в России мексиканских медиков. Правительство Мексики заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении 24 миллионов доз препарата разработки российского института Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияМехикоЗдоровьеВладимир ПутинМексикаОбщество
 
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