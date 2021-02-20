https://ria.ru/20210220/sputnik-1598283003.html

"Роскосмос" запустит первый российский радиолокационный спутник

"Роскосмос" запустит первый российский радиолокационный спутник

Первый российский радиолокационный спутник для наблюдения Земли запустят в этом году. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил генеральный... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:30

2021-02-20T10:30

2021-02-20T13:26

хочу стать космонавтом

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Первый российский радиолокационный спутник для наблюдения Земли запустят в этом году. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.При этом глава госкорпорации не упомянул название космического аппарата. Известно, что на 2021 год запланировали запуски радиолокационных спутников "Обзор-Р" с космодрома Плесецк и "Кондор-ФКА" с Восточного.Такие аппараты используются для дистанционного зондирования Земли. Всего до 2023 года "Роскосмос" рассчитывает вывести на геостационарную орбиту планеты четыре радиолокационных спутника.Рогозин также заявил, что на этот год корпорация запланировала 29 космических пусков. Два уже провели — по одному с космодромов Байконур и Плесецк. В прошлом году запустили 17 космических и семь баллистических ракет.

https://ria.ru/20210220/rogozin-1598277597.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, владимир путин