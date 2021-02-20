https://ria.ru/20210220/spravedlivost-1597965513.html

Всемирный день социальной справедливости

Всемирный день социальной справедливости

Ежегодно 20 февраля в мире отмечается Всемирный день социальной справедливости. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T04:07

2021-02-20T04:07

2021-02-20T04:07

всемирный день социальной справедливости

справки

в мире

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Ежегодно 20 февраля в мире отмечается Всемирный день социальной справедливости. Решение о провозглашении этого дня было принято 26 ноября 2007 года на 57-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи. Впервые этот праздник был отмечен в 2009 году. Социальная справедливость – создание для всех членов общества равных возможностей для реализации своих способностей, удовлетворения жизненных потребностей; соразмерность вознаграждения, получаемого людьми и их различными объединениями со стороны общества и его индивидов, согласно их делам, поступкам, характеру жизнедеятельности. Осуществление принципа социальной справедливости предполагает расширение возможностей развития способностей всех граждан и выбора в соответствии с ними видов трудовой деятельности: совершенствование системы профессиональной ориентации молодежи, всех видов профессиональной подготовки, системы адаптации молодых кадров в трудовых коллективах и т.д.Первая Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития прошла в 1995 году в Копенгагене (Дания). Главы 117 государств и правительств приняли Копенгагенскую декларацию о социальном развитии и Программу действий, где закрепили конкретные обязательства по улучшению условий жизни человека.В 2000 году государства-члены ООН провели 24-ю специальную сессию Генеральной Ассамблеи в интересах социального развития. Они проанализировали результаты осуществления копенгагенских решений, определили основные препятствия и пути их ликвидации. Главный вывод встречи заключался в том, что задачи экономического роста государств должны быть подчинены обеспечению человеческого достоинства и повышению качества жизни людей. Для развития человека необходимо создавать благоприятные условия, выделяя необходимые финансовые ресурсы на различные социальные программы.В 2007 году проект резолюции по этому поводу был представлен киргизской делегацией. Его соавторами выступили около 80 государств-членов ООН. В ней подчеркивалось, что экономический рост, мир и безопасность, а также соблюдение прав человека являются необходимыми условиями для обеспечения социального развития и социальной справедливости. В резолюции обращалось внимание на то, что глобализация и взаимозависимость благодаря торговле, инвестициям и потокам капитала, а также достижениям в технологии, включая информационную технологию, открывают новые возможности для роста мировой экономики, подъема и улучшения уровня жизни во всем мире.В этой связи Генеральная Ассамблея заявила о необходимости дальнейшего наращивания усилий международного сообщества в области искоренения нищеты, обеспечения полной занятости и достойной работы, равенства мужчин и женщин, а также доступа к социальному благосостоянию и социальной справедливости для всех. 10 июня 2008 года Международная организация труда единогласно приняла Декларацию о социальной справедливости в целях справедливой глобализации. В этом документе упор сделан на гарантии достижения справедливых результатов для всех посредством обеспечения занятости, социальной защиты и социального диалога.Задачей Всемирного дня социальной справедливости является борьба с неравенством, разработка альтернативных политических мер, создающих возможности для обеспечения стабильности, принятие решений, которые помогут преодолеть конфликты, оздоровить экономику и добиться экономического роста и социального прогресса. Согласно данным ООН, с 2008 года уровень безработицы в мире сокращался лишь на 0,1% в год, в то время как в период с 2000 по 2007 год он сокращался на 0,9%. Более 60% работников не имеют договоров о трудоустройстве и менее 45% работников, получающих зарплату, заключили постоянные договоры о трудоустройстве, однако, их число сокращается. В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 рынок труда понес беспрецедентные потери. По данным Международной организации труда, потери рабочего времени в течение 2020 года по сравнению с четвертым кварталом 2019 года составили 8,8% и были эквивалентны потере 255 миллионов рабочих мест – это примерно в четыре раза больше, чем во время глобального финансового кризиса 2009 года. Сюда входят потери, связанные с сокращением рабочих часов у тех, кто все же трудился, и с небывалой по масштабам безработицей: работы лишились 114 миллионов человек. Причем 71% от этого числа составляют люди, которые либо не могли работать – возможно, из-за введенных ограничений, и те, кто отчаялся и даже не искал работу. В результате трудовые доходы сократились на 8,3%, что составляет 3,7 триллиона долларов, или 4,4% глобального ВВП. Уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, в августе 2019 года был достигнут исторический минимум – 4,3% (3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные). Однако в 2020 году в условиях пандемии отметился небольшой рост. По данным Росстата, безработица в России в декабре 2020 года составила 5,9% (или 4,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше). Ежегодно Всемирный день социальной справедливости посвящен определенной теме. Тема 2021 года: "Социальная справедливость в условиях цифровой экономики". За последние десять лет распространение широкополосной связи, облачных вычислений и больших данных привело к внедрению в ряде секторов экономики цифровых платформ, которые существенным образом влияют на жизнь общества. В условиях пандемии COVID-19 благодаря электронным средствам была возможность бесперебойно осуществлять многие виды деятельности дистанционно, что свидетельствует о важнейшей роли цифровых технологий.Однако пандемия также обнажила и усугубила растущий цифровой разрыв как в самих развитых и развивающихся странах, так и между ними, особенно в том, что касается наличия, доступности и степени использования информационно-коммуникационных технологий и доступа к Интернету, углубляя существующее неравенство. Государства-члены ООН подчеркивают важность диалога о действиях, необходимых для преодоления "цифрового разрыва", обеспечения возможностей получения достойной работы, а также защиты труда и прав человека в современную эпоху цифровых технологий.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный день социальной справедливости, справки, в мире