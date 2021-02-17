Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/bezrabotitsa-1597813508.html
Путин оценил ситуацию с уровнем безработицы в России
Путин оценил ситуацию с уровнем безработицы в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост безработицы в России в условиях пандемии небольшой, но есть, кабмину поручено принять меры для выхода на... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:54
2021-02-17T12:20
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
госдума рф
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597809518_0:152:2976:1826_1920x0_80_0_0_d3155de8890b8c4aef10e4e2d7ee1029.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост безработицы в России в условиях пандемии небольшой, но есть, кабмину поручено принять меры для выхода на докризисный уровень, ситуация исправляется."Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть, и мы это видим, фиксируем. Я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры с тем, чтобы выйти на докризисный уровень. И в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть-чуть лучше, чем предварительный прогноз", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.По данным Росстата, безработица в России в декабре составила 5,9% (или 4,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше).Как следует из статистики ведомства, резкий рост безработицы в прошлом году произошел в апреле, когда показатель вырос до 5,8% с 4,7% в марте. В мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне - 6,2%, в июле - 6,3%. Пик показателя пришелся на август, когда безработица выросла до 6,4%. Осенью началось снижение - в сентябре и октябре уровень безработицы составил 6,3%, в ноябре - 6,1%.В минувшем году Путин также поставил перед правительством задачу к концу 2021 года восстановить занятость до уровня 2019 года.Уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, а в августе 2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум - 4,3% (3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные).
https://ria.ru/20210204/bezrabotitsa-1596061023.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597809518_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_61be51200b7c9db410478cf3f25890b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, госдума рф, владимир путин, общество

Путин оценил ситуацию с уровнем безработицы в России

11:54 17.02.2021 (обновлено: 12:20 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост безработицы в России в условиях пандемии небольшой, но есть, кабмину поручено принять меры для выхода на докризисный уровень, ситуация исправляется.
"Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть, и мы это видим, фиксируем. Я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры с тем, чтобы выйти на докризисный уровень. И в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть-чуть лучше, чем предварительный прогноз", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.
По данным Росстата, безработица в России в декабре составила 5,9% (или 4,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше).
Как следует из статистики ведомства, резкий рост безработицы в прошлом году произошел в апреле, когда показатель вырос до 5,8% с 4,7% в марте. В мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне - 6,2%, в июле - 6,3%. Пик показателя пришелся на август, когда безработица выросла до 6,4%. Осенью началось снижение - в сентябре и октябре уровень безработицы составил 6,3%, в ноябре - 6,1%.
В минувшем году Путин также поставил перед правительством задачу к концу 2021 года восстановить занятость до уровня 2019 года.
Уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, а в августе 2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум - 4,3% (3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные).
Сотрудница Центра занятости населения - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 17:48
В России готовят дополнительные меры по снижению уровня безработицы
 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)РоссияГосдума РФВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
02:13Геронтолог назвал способы продлить молодость и жизнь
02:03Вильфанд предупредил о повышенной опасности схода лавин в горах Сочи
Лента новостейМолния