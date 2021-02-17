https://ria.ru/20210217/bezrabotitsa-1597813508.html
Путин оценил ситуацию с уровнем безработицы в России
Путин оценил ситуацию с уровнем безработицы в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост безработицы в России в условиях пандемии небольшой, но есть, кабмину поручено принять меры для выхода на... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:54
2021-02-17T11:54
2021-02-17T12:20
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост безработицы в России в условиях пандемии небольшой, но есть, кабмину поручено принять меры для выхода на докризисный уровень, ситуация исправляется."Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть, и мы это видим, фиксируем. Я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры с тем, чтобы выйти на докризисный уровень. И в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть-чуть лучше, чем предварительный прогноз", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.По данным Росстата, безработица в России в декабре составила 5,9% (или 4,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше).Как следует из статистики ведомства, резкий рост безработицы в прошлом году произошел в апреле, когда показатель вырос до 5,8% с 4,7% в марте. В мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне - 6,2%, в июле - 6,3%. Пик показателя пришелся на август, когда безработица выросла до 6,4%. Осенью началось снижение - в сентябре и октябре уровень безработицы составил 6,3%, в ноябре - 6,1%.В минувшем году Путин также поставил перед правительством задачу к концу 2021 года восстановить занятость до уровня 2019 года.Уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, а в августе 2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум - 4,3% (3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные).
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РИА Новости
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федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, госдума рф, владимир путин, общество
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что рост безработицы в России в условиях пандемии небольшой, но есть, кабмину поручено принять меры для выхода на докризисный уровень, ситуация исправляется.
"Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть, и мы это видим, фиксируем. Я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры с тем, чтобы выйти на докризисный уровень. И в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть-чуть лучше, чем предварительный прогноз", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы
.
По данным Росстата
, безработица в России в декабре составила 5,9% (или 4,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше).
Как следует из статистики ведомства, резкий рост безработицы в прошлом году произошел в апреле, когда показатель вырос до 5,8% с 4,7% в марте. В мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне - 6,2%, в июле - 6,3%. Пик показателя пришелся на август, когда безработица выросла до 6,4%. Осенью началось снижение - в сентябре и октябре уровень безработицы составил 6,3%, в ноябре - 6,1%.
В минувшем году Путин также поставил перед правительством задачу к концу 2021 года восстановить занятость до уровня 2019 года.
Уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, а в августе 2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум - 4,3% (3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные).