https://ria.ru/20210217/bezrabotitsa-1597813508.html

Путин оценил ситуацию с уровнем безработицы в России

Путин оценил ситуацию с уровнем безработицы в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост безработицы в России в условиях пандемии небольшой, но есть, кабмину поручено принять меры для выхода на... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:54

2021-02-17T11:54

2021-02-17T12:20

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

госдума рф

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597809518_0:152:2976:1826_1920x0_80_0_0_d3155de8890b8c4aef10e4e2d7ee1029.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост безработицы в России в условиях пандемии небольшой, но есть, кабмину поручено принять меры для выхода на докризисный уровень, ситуация исправляется."Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть, и мы это видим, фиксируем. Я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры с тем, чтобы выйти на докризисный уровень. И в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть-чуть лучше, чем предварительный прогноз", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.По данным Росстата, безработица в России в декабре составила 5,9% (или 4,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше).Как следует из статистики ведомства, резкий рост безработицы в прошлом году произошел в апреле, когда показатель вырос до 5,8% с 4,7% в марте. В мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне - 6,2%, в июле - 6,3%. Пик показателя пришелся на август, когда безработица выросла до 6,4%. Осенью началось снижение - в сентябре и октябре уровень безработицы составил 6,3%, в ноябре - 6,1%.В минувшем году Путин также поставил перед правительством задачу к концу 2021 года восстановить занятость до уровня 2019 года.Уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, а в августе 2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум - 4,3% (3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные).

https://ria.ru/20210204/bezrabotitsa-1596061023.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, госдума рф, владимир путин, общество