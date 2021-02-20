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Девочку из Тюменской области наградили за спасение двух тонущих мужчин
Девочку из Тюменской области наградили за спасение двух тонущих мужчин
Девочка-подросток Екатерина Лутовинина из Тюменской области получила награду за спасение двух тонувших в реке мужчин, сообщает в субботу пресс-служба... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T15:09
2021-02-20T15:09
2021-02-20T18:21
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Девочка-подросток Екатерина Лутовинина из Тюменской области получила награду за спасение двух тонувших в реке мужчин, сообщает в субботу пресс-служба губернатора региона."Двадцатого февраля губернатор Тюменской области Александр Моор вручил Екатерине Лутовининой знак отличия региона "За мужественный поступок", — говорится в сообщении.Четырнадцатилетняя жительница Тобольска, ученица восьмого класса, летом 2020 года спасла двух тонувших в реке мужчин."Мы сидели с мамой на берегу. Вдруг услышали крики двух мужчин. Сначала думали, что они смеются, но потом поняли — что-то не так. Я взяла круг и поплыла к ним. Я не осознавала, что происходит. Боялась, что сейчас они утонут. На берегу были и другие люди, но они просто стояли. Доплыла до тонувших и передала им круг. Только с кругом они смогли выбраться на берег и отдышаться", — приводятся в сообщении слова девочки.
https://ria.ru/20210219/morozy-1598118150.html
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александр моор, тобольск, тюменская область, общество