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https://ria.ru/20210220/spasenie-1598353130.html
Девочку из Тюменской области наградили за спасение двух тонущих мужчин
Девочку из Тюменской области наградили за спасение двух тонущих мужчин
Девочка-подросток Екатерина Лутовинина из Тюменской области получила награду за спасение двух тонувших в реке мужчин, сообщает в субботу пресс-служба... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T15:09
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Девочка-подросток Екатерина Лутовинина из Тюменской области получила награду за спасение двух тонувших в реке мужчин, сообщает в субботу пресс-служба губернатора региона."Двадцатого февраля губернатор Тюменской области Александр Моор вручил Екатерине Лутовининой знак отличия региона "За мужественный поступок", — говорится в сообщении.Четырнадцатилетняя жительница Тобольска, ученица восьмого класса, летом 2020 года спасла двух тонувших в реке мужчин."Мы сидели с мамой на берегу. Вдруг услышали крики двух мужчин. Сначала думали, что они смеются, но потом поняли — что-то не так. Я взяла круг и поплыла к ним. Я не осознавала, что происходит. Боялась, что сейчас они утонут. На берегу были и другие люди, но они просто стояли. Доплыла до тонувших и передала им круг. Только с кругом они смогли выбраться на берег и отдышаться", — приводятся в сообщении слова девочки.
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александр моор, тобольск, тюменская область, общество

Девочку из Тюменской области наградили за спасение двух тонущих мужчин

15:09 20.02.2021 (обновлено: 18:21 20.02.2021)
 
© Фото : Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавирусаЕкатерина Лутовинина и губернатор Тюменской области Александр Моор
Екатерина Лутовинина и губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Фото : Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Девочка-подросток Екатерина Лутовинина из Тюменской области получила награду за спасение двух тонувших в реке мужчин, сообщает в субботу пресс-служба губернатора региона.
"Двадцатого февраля губернатор Тюменской области Александр Моор вручил Екатерине Лутовининой знак отличия региона "За мужественный поступок", — говорится в сообщении.
Четырнадцатилетняя жительница Тобольска, ученица восьмого класса, летом 2020 года спасла двух тонувших в реке мужчин.
"Мы сидели с мамой на берегу. Вдруг услышали крики двух мужчин. Сначала думали, что они смеются, но потом поняли — что-то не так. Я взяла круг и поплыла к ним. Я не осознавала, что происходит. Боялась, что сейчас они утонут. На берегу были и другие люди, но они просто стояли. Доплыла до тонувших и передала им круг. Только с кругом они смогли выбраться на берег и отдышаться", — приводятся в сообщении слова девочки.
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Хорошие новостиАлександр МоорТобольскТюменская областьОбщество
 
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