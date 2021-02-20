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Пожар в гостинице в Сочи локализовали
Пожар в гостинице в Сочи локализовали
Пожар в гостинице в Сочи локализован на площади 600 квадратных метров, эвакуировано 23 человека, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T08:26
2021-02-20T08:26
2021-02-20T08:45
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
сочи
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пожар в гостинице в Сочи локализован на площади 600 квадратных метров, эвакуировано 23 человека, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Ранее в МЧС России сообщили, что гостиница "Ювента" загорелась в Адлерском районе Сочи. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет."В 8.09 локализация пожара на площади 600 кв. м. Эвакуировано 23 человека... В 08:23 на пожару дана ликвидация открытого горения на площади 600 кв. м.", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, были эвакуированы рабочие, проводившие отделочные работы в здании.
https://ria.ru/20210219/pozhar-1598245289.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, сочи, происшествия