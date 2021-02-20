https://ria.ru/20210220/sochi-1598267517.html

Пожар в гостинице в Сочи локализовали

Пожар в гостинице в Сочи локализовали

Пожар в гостинице в Сочи локализован на площади 600 квадратных метров, эвакуировано 23 человека, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T08:26

2021-02-20T08:26

2021-02-20T08:45

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

сочи

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пожар в гостинице в Сочи локализован на площади 600 квадратных метров, эвакуировано 23 человека, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Ранее в МЧС России сообщили, что гостиница "Ювента" загорелась в Адлерском районе Сочи. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет."В 8.09 локализация пожара на площади 600 кв. м. Эвакуировано 23 человека... В 08:23 на пожару дана ликвидация открытого горения на площади 600 кв. м.", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, были эвакуированы рабочие, проводившие отделочные работы в здании.

https://ria.ru/20210219/pozhar-1598245289.html

россия

краснодарский край

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, сочи, происшествия