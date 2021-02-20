https://ria.ru/20210220/sneg-1598364153.html

В Москве выпадет еще семь сантиметров снега

В Москве выпадет еще семь сантиметров снега

За 24 и 25 февраля в Москве выпадет до 7 сантиметров снега, по области местами может выпасть до 10 сантиметров, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T15:49

2021-02-20T15:49

2021-02-20T15:49

татьяна позднякова

москва

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. За 24 и 25 февраля в Москве выпадет до 7 сантиметров снега, по области местами может выпасть до 10 сантиметров, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Начиная с новой рабочей недели к нам вновь будут поступать порции более теплого воздуха. Тепло будет сопровождаться снегом. За 24 и 25 февраля выпадет 5-7 сантиметров, может где-то по области до 10 сантиметров снега", - сказала Позднякова.Она отметила, что больше всего снега выпадет за 24 февраля, а 25 числа он пойдет уже на убыль.

https://ria.ru/20200812/1575675876.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, москва, общество