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В Москве выпадет еще семь сантиметров снега
В Москве выпадет еще семь сантиметров снега
За 24 и 25 февраля в Москве выпадет до 7 сантиметров снега, по области местами может выпасть до 10 сантиметров, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T15:49
2021-02-20T15:49
2021-02-20T15:49
татьяна позднякова
москва
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. За 24 и 25 февраля в Москве выпадет до 7 сантиметров снега, по области местами может выпасть до 10 сантиметров, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Начиная с новой рабочей недели к нам вновь будут поступать порции более теплого воздуха. Тепло будет сопровождаться снегом. За 24 и 25 февраля выпадет 5-7 сантиметров, может где-то по области до 10 сантиметров снега", - сказала Позднякова.Она отметила, что больше всего снега выпадет за 24 февраля, а 25 числа он пойдет уже на убыль.
https://ria.ru/20200812/1575675876.html
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татьяна позднякова, москва, общество