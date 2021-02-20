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В Москве выпадет еще семь сантиметров снега
В Москве выпадет еще семь сантиметров снега
За 24 и 25 февраля в Москве выпадет до 7 сантиметров снега, по области местами может выпасть до 10 сантиметров, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T15:49
2021-02-20T15:49
татьяна позднякова
москва
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. За 24 и 25 февраля в Москве выпадет до 7 сантиметров снега, по области местами может выпасть до 10 сантиметров, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Начиная с новой рабочей недели к нам вновь будут поступать порции более теплого воздуха. Тепло будет сопровождаться снегом. За 24 и 25 февраля выпадет 5-7 сантиметров, может где-то по области до 10 сантиметров снега", - сказала Позднякова.Она отметила, что больше всего снега выпадет за 24 февраля, а 25 числа он пойдет уже на убыль.
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татьяна позднякова, москва, общество

В Москве выпадет еще семь сантиметров снега

15:49 20.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДети на горке в парке "Ходынское поле" в Москве
Дети на горке в парке Ходынское поле в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. За 24 и 25 февраля в Москве выпадет до 7 сантиметров снега, по области местами может выпасть до 10 сантиметров, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Начиная с новой рабочей недели к нам вновь будут поступать порции более теплого воздуха. Тепло будет сопровождаться снегом. За 24 и 25 февраля выпадет 5-7 сантиметров, может где-то по области до 10 сантиметров снега", - сказала Позднякова.
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Она отметила, что больше всего снега выпадет за 24 февраля, а 25 числа он пойдет уже на убыль.
 
Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
 
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