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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20210220/siriya-1598429698.html
Минобороны сообщило о подготовке боевиками "химатаки" в Сирии
Минобороны сообщило о подготовке боевиками "химатаки" в Сирии
Боевики в Сирии планируют инсценировку химической атаки, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T22:14
2021-02-20T23:16
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Боевики в Сирии планируют инсценировку химической атаки, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вячеслав Сытник.По его словам, российской стороне поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в России) провокации в северо-восточной части Идлибской зоны деэскалации с использованием отравляющих веществ."Боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения", — сказал Сытник.Он добавил, что террористы на нескольких грузовиках доставили в район населенного пункта Тарманин емкости с отравляющими веществами. Предположительно, в них находится хлор.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, в мире, центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, сирия

Минобороны сообщило о подготовке боевиками "химатаки" в Сирии

22:14 20.02.2021 (обновлено: 23:16 20.02.2021)
 
© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Фото : SANA
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Боевики в Сирии планируют инсценировку химической атаки, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вячеслав Сытник.
По его словам, российской стороне поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в России) провокации в северо-восточной части Идлибской зоны деэскалации с использованием отравляющих веществ.
"Боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения", сказал Сытник.
Он добавил, что террористы на нескольких грузовиках доставили в район населенного пункта Тарманин емкости с отравляющими веществами. Предположительно, в них находится хлор.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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