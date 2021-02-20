https://ria.ru/20210220/siriya-1598429698.html

Минобороны сообщило о подготовке боевиками "химатаки" в Сирии

Минобороны сообщило о подготовке боевиками "химатаки" в Сирии

Боевики в Сирии планируют инсценировку химической атаки, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T22:14

2021-02-20T22:14

2021-02-20T23:16

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центр примирения враждующих сторон в сирии

война в сирии

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Боевики в Сирии планируют инсценировку химической атаки, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вячеслав Сытник.По его словам, российской стороне поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в России) провокации в северо-восточной части Идлибской зоны деэскалации с использованием отравляющих веществ."Боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения", — сказал Сытник.Он добавил, что террористы на нескольких грузовиках доставили в район населенного пункта Тарманин емкости с отравляющими веществами. Предположительно, в них находится хлор.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210217/siriya-1597837456.html

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россия, в мире, центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, сирия