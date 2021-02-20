Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210220/serbiya-1598305838.html
Эксперт рассказал о вызовах новому Сербскому патриарху
Эксперт рассказал о вызовах новому Сербскому патриарху
Перед новым патриархом Порфирием и всей Сербской православной церковью (СПЦ) стоят вопросы защиты святынь в Косово и Метохии, раскола в Черногории и Северной... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T12:06
2021-02-20T12:06
религия и мировоззрение
религия
константинопольский патриархат
новости - религия и мировоззрение
северная македония
чехия
косово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598156933_0:0:1390:781_1920x0_80_0_0_b0d468deb44f249aa24aa82a12de1b1f.jpg
БЕЛГРАД, 20 фев – РИА Новости. Перед новым патриархом Порфирием и всей Сербской православной церковью (СПЦ) стоят вопросы защиты святынь в Косово и Метохии, раскола в Черногории и Северной Македонии, заявил РИА Новости доктор Душан Пророкович из сербского Института международной политики и хозяйства.Архиерейский собор СПЦ в минувший четверг избрал 46-м патриархом митрополита Загребско-Люблянского Порфирия (Перича). Интронизация состоялась в пятницу в соборном храме Архангела Михаила близ патриархии в Белграде."У СПЦ есть несколько внутренних вопросов, которыми она будет вынуждена заниматься. Несколько епархий остались без владык, в том числе, из-за смерти архиереев от коронавируса. Кроме того, необходимо завершить организационные моменты после вступления на престол нового патриарха, в том числе, сформировать его секретариат. Это в нашей церкви может продолжаться до года", - заявил Пророкович агентству.По его словам, в настоящее время у СПЦ есть как минимум три безотлагательных вызова. Это вопрос защиты святынь от косовских албанцев в Косово и Метохии, поддерживаемый властями раскол в Северной Македонии и все еще напряженная ситуация с угрозой отъема церковной собственности в Черногории."Спорный закон о положении религиозных общин в Черногории, действительно, изменен, что является большой победой. Но думать, что после этого Запад остановится, абсолютно ошибочно. Будут пытаться или поссорить сербское духовенство в Черногории с Белградом или легитимизировать непризнанную в христианском мире Черногорскую православную церковь. Ясно, что здесь еще будут испытания", - указал эксперт.Он отметил, что после десятилетий попыток македонского руководства добиться самостоятельности для непризнанной Македонской православной церкви (МПЦ) новым фактором стало поведение Константинопольского патриарха в связи с Украиной."Парадоксально что нынешние власти - македонские социалисты, вчерашние коммунисты и атеисты, пишут патриарху Варфоломею письма и просят его о признании македонской православной церкви. СПЦ ранее имела с Константинопольским патриархом расширенную коммуникацию, но сейчас это поставлено под вопрос из-за позиции СПЦ по Украине. Наша церковь поддержала не Константинопольский патриархат, а Московский", - подчеркнул Пророкович."Ранее СПЦ вела переговоры с македонскими властями, и обсуждалось нечто, что можно назвать разделенным суверенитетом. Там могли бы быть четыре сербских епархии, а параллельно существовала бы Автономная, не автокефальная, МПЦ. Нечто подобное есть в Польше и Чехии. Верующие бы сами могли выбирать. Вопрос насколько это приемлемо тамошним властям", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210218/patriarkh-1598085403.html
https://ria.ru/20210219/patriarkh-1598104941.html
северная македония
чехия
косово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598156933_28:0:1336:981_1920x0_80_0_0_a4bb893574758d411eae10be558f048c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, константинопольский патриархат, новости - религия и мировоззрение, северная македония, чехия, косово

Эксперт рассказал о вызовах новому Сербскому патриарху

12:06 20.02.2021
 
© РИА Новости / Олег Иванов / Перейти в фотобанкНовоизбранный Патриарх Сербский Порфирий
Новоизбранный Патриарх Сербский Порфирий - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Олег Иванов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 20 фев – РИА Новости. Перед новым патриархом Порфирием и всей Сербской православной церковью (СПЦ) стоят вопросы защиты святынь в Косово и Метохии, раскола в Черногории и Северной Македонии, заявил РИА Новости доктор Душан Пророкович из сербского Института международной политики и хозяйства.
Архиерейский собор СПЦ в минувший четверг избрал 46-м патриархом митрополита Загребско-Люблянского Порфирия (Перича). Интронизация состоялась в пятницу в соборном храме Архангела Михаила близ патриархии в Белграде.
"У СПЦ есть несколько внутренних вопросов, которыми она будет вынуждена заниматься. Несколько епархий остались без владык, в том числе, из-за смерти архиереев от коронавируса. Кроме того, необходимо завершить организационные моменты после вступления на престол нового патриарха, в том числе, сформировать его секретариат. Это в нашей церкви может продолжаться до года", - заявил Пророкович агентству.
По его словам, в настоящее время у СПЦ есть как минимум три безотлагательных вызова. Это вопрос защиты святынь от косовских албанцев в Косово и Метохии, поддерживаемый властями раскол в Северной Македонии и все еще напряженная ситуация с угрозой отъема церковной собственности в Черногории.
Православные священники у Храма Святого Саввы в Белграде - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 20:10Религия и мировоззрение
В Сербии бросили судьбоносный для Москвы жребий
"Спорный закон о положении религиозных общин в Черногории, действительно, изменен, что является большой победой. Но думать, что после этого Запад остановится, абсолютно ошибочно. Будут пытаться или поссорить сербское духовенство в Черногории с Белградом или легитимизировать непризнанную в христианском мире Черногорскую православную церковь. Ясно, что здесь еще будут испытания", - указал эксперт.
Он отметил, что после десятилетий попыток македонского руководства добиться самостоятельности для непризнанной Македонской православной церкви (МПЦ) новым фактором стало поведение Константинопольского патриарха в связи с Украиной.
"Парадоксально что нынешние власти - македонские социалисты, вчерашние коммунисты и атеисты, пишут патриарху Варфоломею письма и просят его о признании македонской православной церкви. СПЦ ранее имела с Константинопольским патриархом расширенную коммуникацию, но сейчас это поставлено под вопрос из-за позиции СПЦ по Украине. Наша церковь поддержала не Константинопольский патриархат, а Московский", - подчеркнул Пророкович.
"Ранее СПЦ вела переговоры с македонскими властями, и обсуждалось нечто, что можно назвать разделенным суверенитетом. Там могли бы быть четыре сербских епархии, а параллельно существовала бы Автономная, не автокефальная, МПЦ. Нечто подобное есть в Польше и Чехии. Верующие бы сами могли выбирать. Вопрос насколько это приемлемо тамошним властям", - рассказал собеседник агентства.
Митрополит Загребский и Люблянский Порфирий (в центре) - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 09:41Религия и мировоззрение
В РПЦ с оптимизмом смотрят на новоизбранного сербского патриарха
 
Религия и мировоззрениеРелигияКонстантинопольский патриархатНовости - Религия и мировоззрениеСеверная МакедонияЧехияКосово
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:18В Кремле оценили политические перспективы Навального
14:18В Кремле прокомментировали санкции Украины против Медведчука
14:16Соболь предъявили обвинение по делу о неприкосновенности жилища
14:15В Сочи произошла массовая авария
14:13Подтвержден первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H5N8
14:13В Подмосковье трех школьников госпитализировали с отравлением
14:13Под завалами в Норильске нашли тела еще двух рабочих
14:10Толстой объяснил, почему Навальный не является политиком
14:08Посол Афганистана оценил перспективы вывода контингентов США и НАТО
14:03В ЛНР считают, что украинские силовики получили тайный приказ стрелять
14:01Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и "КовиВак"
14:00Началось второе заседание суда по Навальному
13:52В Доминикане рассказали, когда страна станет ковидо-безопасной
13:51Красноярский губернатор рассказал о разборе завалов в Норильске
13:49Адвокаты Навального зашли в суд на заседание по делу о клевете
13:41Навального могут в ближайшие дни этапировать в одну из колоний ЦФО
13:37Восемь пострадавших при ЧП на фабрике в Норильске находятся в больнице
13:28Прокурор: на время лечения Навального ФСИН приостановила за ним надзор
13:28Потанин назвал причину ЧП на Норильской обогатительной фабрике
13:27Дипломаты уехали из суда после решения по замене срока Навальному
Лента новостейМолния