https://ria.ru/20210220/serbiya-1598305838.html
Эксперт рассказал о вызовах новому Сербскому патриарху
Эксперт рассказал о вызовах новому Сербскому патриарху
Перед новым патриархом Порфирием и всей Сербской православной церковью (СПЦ) стоят вопросы защиты святынь в Косово и Метохии, раскола в Черногории и Северной... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T12:06
2021-02-20T12:06
2021-02-20T12:06
религия и мировоззрение
религия
константинопольский патриархат
новости - религия и мировоззрение
северная македония
чехия
косово
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БЕЛГРАД, 20 фев – РИА Новости. Перед новым патриархом Порфирием и всей Сербской православной церковью (СПЦ) стоят вопросы защиты святынь в Косово и Метохии, раскола в Черногории и Северной Македонии, заявил РИА Новости доктор Душан Пророкович из сербского Института международной политики и хозяйства.Архиерейский собор СПЦ в минувший четверг избрал 46-м патриархом митрополита Загребско-Люблянского Порфирия (Перича). Интронизация состоялась в пятницу в соборном храме Архангела Михаила близ патриархии в Белграде."У СПЦ есть несколько внутренних вопросов, которыми она будет вынуждена заниматься. Несколько епархий остались без владык, в том числе, из-за смерти архиереев от коронавируса. Кроме того, необходимо завершить организационные моменты после вступления на престол нового патриарха, в том числе, сформировать его секретариат. Это в нашей церкви может продолжаться до года", - заявил Пророкович агентству.По его словам, в настоящее время у СПЦ есть как минимум три безотлагательных вызова. Это вопрос защиты святынь от косовских албанцев в Косово и Метохии, поддерживаемый властями раскол в Северной Македонии и все еще напряженная ситуация с угрозой отъема церковной собственности в Черногории."Спорный закон о положении религиозных общин в Черногории, действительно, изменен, что является большой победой. Но думать, что после этого Запад остановится, абсолютно ошибочно. Будут пытаться или поссорить сербское духовенство в Черногории с Белградом или легитимизировать непризнанную в христианском мире Черногорскую православную церковь. Ясно, что здесь еще будут испытания", - указал эксперт.Он отметил, что после десятилетий попыток македонского руководства добиться самостоятельности для непризнанной Македонской православной церкви (МПЦ) новым фактором стало поведение Константинопольского патриарха в связи с Украиной."Парадоксально что нынешние власти - македонские социалисты, вчерашние коммунисты и атеисты, пишут патриарху Варфоломею письма и просят его о признании македонской православной церкви. СПЦ ранее имела с Константинопольским патриархом расширенную коммуникацию, но сейчас это поставлено под вопрос из-за позиции СПЦ по Украине. Наша церковь поддержала не Константинопольский патриархат, а Московский", - подчеркнул Пророкович."Ранее СПЦ вела переговоры с македонскими властями, и обсуждалось нечто, что можно назвать разделенным суверенитетом. Там могли бы быть четыре сербских епархии, а параллельно существовала бы Автономная, не автокефальная, МПЦ. Нечто подобное есть в Польше и Чехии. Верующие бы сами могли выбирать. Вопрос насколько это приемлемо тамошним властям", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210218/patriarkh-1598085403.html
https://ria.ru/20210219/patriarkh-1598104941.html
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религия, константинопольский патриархат, новости - религия и мировоззрение, северная македония, чехия, косово
БЕЛГРАД, 20 фев – РИА Новости. Перед новым патриархом Порфирием и всей Сербской православной церковью (СПЦ) стоят вопросы защиты святынь в Косово и Метохии, раскола в Черногории и Северной Македонии, заявил РИА Новости доктор Душан Пророкович из сербского Института международной политики и хозяйства.
Архиерейский собор СПЦ в минувший четверг избрал 46-м патриархом митрополита Загребско-Люблянского Порфирия (Перича). Интронизация состоялась в пятницу в соборном храме Архангела Михаила близ патриархии в Белграде.
"У СПЦ есть несколько внутренних вопросов, которыми она будет вынуждена заниматься. Несколько епархий остались без владык, в том числе, из-за смерти архиереев от коронавируса. Кроме того, необходимо завершить организационные моменты после вступления на престол нового патриарха, в том числе, сформировать его секретариат. Это в нашей церкви может продолжаться до года", - заявил Пророкович агентству.
По его словам, в настоящее время у СПЦ есть как минимум три безотлагательных вызова. Это вопрос защиты святынь от косовских албанцев в Косово и Метохии, поддерживаемый властями раскол в Северной Македонии и все еще напряженная ситуация с угрозой отъема церковной собственности в Черногории.
"Спорный закон о положении религиозных общин в Черногории, действительно, изменен, что является большой победой. Но думать, что после этого Запад остановится, абсолютно ошибочно. Будут пытаться или поссорить сербское духовенство в Черногории с Белградом или легитимизировать непризнанную в христианском мире Черногорскую православную церковь. Ясно, что здесь еще будут испытания", - указал эксперт.
Он отметил, что после десятилетий попыток македонского руководства добиться самостоятельности для непризнанной Македонской православной церкви (МПЦ) новым фактором стало поведение Константинопольского патриарха в связи с Украиной.
"Парадоксально что нынешние власти - македонские социалисты, вчерашние коммунисты и атеисты, пишут патриарху Варфоломею письма и просят его о признании македонской православной церкви. СПЦ ранее имела с Константинопольским патриархом расширенную коммуникацию, но сейчас это поставлено под вопрос из-за позиции СПЦ по Украине. Наша церковь поддержала не Константинопольский патриархат, а Московский", - подчеркнул Пророкович.
"Ранее СПЦ вела переговоры с македонскими властями, и обсуждалось нечто, что можно назвать разделенным суверенитетом. Там могли бы быть четыре сербских епархии, а параллельно существовала бы Автономная, не автокефальная, МПЦ. Нечто подобное есть в Польше и Чехии. Верующие бы сами могли выбирать. Вопрос насколько это приемлемо тамошним властям", - рассказал собеседник агентства.