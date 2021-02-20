https://ria.ru/20210220/sanktsii-1598412108.html

Зеленский утвердил санкции против Медведчука

Зеленский утвердил санкции против Медведчука

Украинский президент Владимир Зеленский ввел своим указом в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-20T19:35

2021-02-20T19:35

2021-02-21T03:57

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 20 фев – РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский ввел своим указом в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, а также его жены Оксаны Марченко.Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса главы государства. Список юридических и физических лиц, попавших в черный список, приводится в дополнении к документу.Ранее СНБО принял решении о санкциях против против 19 юридических и 8 физлиц, в том числе владельцев самолетов, летавших в Россию. Сам Медведчук назвал санкции незаконными.После решения СНБО Оксана Марченко заявила в видеообращении на YouTube-канале, что вступает в ОПЗЖ. Она отметила, что видит своей задачей "защиту украинского народа от зеленого произвола и беззакония".

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/medvedchuk-1598374798.html

россия

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, владимир зеленский, украина, в мире