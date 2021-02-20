https://ria.ru/20210220/sanktsii-1598305379.html

Медведчук назвал санкции СНБО незаконными

Медведчук назвал санкции СНБО незаконными

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук впервые прокомментировал санкции СНБО против него, его соратников РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:05

2021-02-20T12:05

2021-02-20T12:05

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук впервые прокомментировал санкции СНБО против него, его соратников и членов семьи, назвав их незаконными.СНБО Украины в пятницу решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию, сообщила пресс-служба главы государства по итогам заседания. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко."Против меня и моего товарища по фракции Тараса Козака, а также членов наших семей незаконно, без каких-либо доказательств ввели санкции. Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда", - приводит слова Медведчука сайт партии.По его словам, президент страны Владимир Зеленский ударил по самому больному, вводя санкции против его супруги Оксаны Марченко, но несмотря на это, он не планирует покидать страну."Зеленский перешел последние нравственные границы, ударив по самому дорогому ‒ по моей любимой жене Оксане Марченко. Советники Зеленского рассчитывали, что я испугаюсь? Не буду защищать свою семью, соратников по партии и журналистов, которые раскрывают глаза украинскому народу, что и вызвало истерическое бешенство разоблаченного президента Зеленского? Они действительно думают, что я предам свои принципы, свою страну, в которой похоронены мои родители, где учатся мои дети, где живет моя семья, испугаюсь и сбегу? Зря. Не дождутся! Борьба будет продолжена", - добавил Медведчук.По мнению депутата, ограничения против него и его окружения были введены, потому что власть почувствовала опасность."Они не могут предъявить мне законных и обоснованных претензий, потому что я всегда был и остаюсь законопослушным гражданином. Вся кампания, развернутая против меня, моей семьи и моих соратников по партии, говорит только об одном ‒ я не с ними, я не такой, как они, они меня не понимают и именно поэтому чувствуют во мне опасность. И правильно чувствуют, потому что моя политическая деятельность посвящена становлению новой Украины, Украины будущего, Украины, свободной от внешнего управления и не терзаемой грабителями и жуликами во власти", - добавил Медведчук.

https://ria.ru/20210219/repressii-1598245097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире