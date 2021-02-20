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В Кремле отреагировали на критику россиян в адрес Рогозина
В Кремле отреагировали на критику россиян в адрес Рогозина
Ожидание прорыва в космической отрасли понятно всем, но работа должна строиться поступательно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:36
2021-02-20T15:52
россия
марс
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Ожидание прорыва в космической отрасли понятно всем, но работа должна строиться поступательно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В субботу утром Владимир Путин провел встречу с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным. Ранее в соцсетях начали критиковать Рогозина за его мем по поводу высадки на Марс американского Perseverance."Послушайте, реакция в соцсетях — она далека от квалифицированной реакции. Это первое. Как правило, те, кто пишут в соцсетях реакцию на те или иные дела в нашей космической программе, они не обладают профессиональными данными, они не могут оценить суть происходящего, стоимость происходящего, критерий оценки успеха происходящего и так далее. К этому нужно относиться с пониманием", — ответил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают отношение к "Роскосмосу" среди населения.В то же время он добавил, что от России как от страны — пионера в освоении космоса ждут прорывов и сенсаций. Ведется титаническая работа, она складывается из многих лет, насыщенных сложными пусками и проблемами, и главное в такой ситуации — поступательно их решать, резюмировал Песков.
https://ria.ru/20210220/rogozin-1598257397.html
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россия, марс, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, дмитрий песков, владимир путин

В Кремле отреагировали на критику россиян в адрес Рогозина

14:36 20.02.2021 (обновлено: 15:52 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Ожидание прорыва в космической отрасли понятно всем, но работа должна строиться поступательно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В субботу утром Владимир Путин провел встречу с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным. Ранее в соцсетях начали критиковать Рогозина за его мем по поводу высадки на Марс американского Perseverance.
Фотоколлаж, размещенный Дмитрием Рогозиным в Twitter - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
Вчера, 01:24Хочу стать космонавтом
Рогозин ответил мемом на высадку американского аппарата на Марс
"Послушайте, реакция в соцсетях — она далека от квалифицированной реакции. Это первое. Как правило, те, кто пишут в соцсетях реакцию на те или иные дела в нашей космической программе, они не обладают профессиональными данными, они не могут оценить суть происходящего, стоимость происходящего, критерий оценки успеха происходящего и так далее. К этому нужно относиться с пониманием", — ответил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают отношение к "Роскосмосу" среди населения.
В то же время он добавил, что от России как от страны — пионера в освоении космоса ждут прорывов и сенсаций. Ведется титаническая работа, она складывается из многих лет, насыщенных сложными пусками и проблемами, и главное в такой ситуации — поступательно их решать, резюмировал Песков.
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