https://ria.ru/20210220/rogozin-1598295625.html
Рогозин рассказал Путину о пусках ракет в 2020 году
Рогозин рассказал Путину о пусках ракет в 2020 году
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что Минобороны в 2020 году осуществило семь пусков... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:23
2021-02-20T11:23
2021-02-20T11:23
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что Минобороны в 2020 году осуществило семь пусков боевых ракет, изготовленных предприятиями госкорпорации."Мы выполнили 17 пусков ракет космического назначения, министерство обороны провело семь пусков боевых ракетных комплексов. Итого – 24, все успешно", - сказал он на встрече, прошедшей в Кремле и показанной телеканалом "Россия 24".Ранее Минобороны РФ сообщало о шести пусках боевых ракет производства предприятий "Роскосмоса" в 2020 году. Межконтинентальная баллистическая ракета мобильного базирования "Ярс" и баллистическая ракета подводных лодок "Синева" были запущены 9 декабря с космодрома Плесецк и подлодки "Карелия" в Баренцевом море соответственно. А 12 декабря с подлодки "Владимир Мономах" из Охотского моря был осуществлен залповый пуск четырех ракет "Булава".
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россия, баренцево море, охотское море, плесецк (космодром), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, владимир путин