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Рогозин рассказал Путину о точности спутников "Глонасс"
Рогозин рассказал Путину о точности спутников "Глонасс"
Точность навигационных спутников "Глонасс" составляет 2,6 метра, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин президенту РФ Владимиру Путину. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:41
2021-02-20T10:41
2021-02-20T11:03
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космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Точность навигационных спутников "Глонасс" составляет 2,6 метра, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин президенту РФ Владимиру Путину."Точность – 2,6 метра, 100-процентный охват всей территории Земли. Лучше всего, конечно, в северном полушарии, так сама группировка конфигурирована", - сказал глава "Роскосмоса" на встрече, которую показал телеканал "Россия 24".Рогозин уточнил, что спутники нового поколения "Глонасс-К2" будут обеспечивать точность 1,3 метра. Сейчас, по словам гендиректора "Роскосмоса", 28 спутников системы на орбите, из которых на "боевом дежурстве" находятся 23.
https://ria.ru/20210220/rogozin-1598277597.html
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россия, земля, глонасс (система навигации), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, владимир путин