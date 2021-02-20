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В России появится первый рейтинг безопасности городов
В России появится первый рейтинг безопасности городов
Разрабатываемая в России система "Безопасный город" позволит создать первый федеральный рейтинг безопасности городов, составленный по единым стандартам и... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T01:16
2021-02-20T01:16
россия
юрий борисов (вице-премьер)
национальная компьютерная корпорация
ростех
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
технологии
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Разрабатываемая в России система "Безопасный город" позволит создать первый федеральный рейтинг безопасности городов, составленный по единым стандартам и методологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха. Рейтинг будет доступен гражданам на специальном портале.Единые стандарты и термины, которые станут основой для реализации проекта "Безопасный город" на федеральном уровне, разработаны в ходе научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР), которую ведет Ростех по заказу МЧС России. В дальнейшем их планируется закрепить де-юре.Результаты первого этапа НИОКР приняты комиссией МЧС России "для ее дальнейшей реализации и внедрения в практическую деятельность органов публичной власти всех уровней", сообщается в письме МЧС вице-премьеру РФ Юрию Борисову, который возглавляет межведомственную комиссию по внедрению "Безопасного города". Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.Планируется, что "Безопасный город" станет единым информационным пространством, в которое будет собираться информация с различных подсистем, а единые алгоритмы реагирования позволят эффективно выстраивать работу ведомств, экстренных и оперативных служб на региональном и муниципальном уровнях. На сегодняшний день, по данным разработчиков, из контура информационного обмена выпадают службы городского хозяйства, ресурсосберегающие организации, объекты промышленности, транспортной инфраструктуры."Сейчас "Безопасный город" регионы реализуют по-своему. У каждого субъекта собственное понимание категорий и требований безопасности, поэтому информация о произошедшем на их территории может выпадать из поля зрения. С внедрением единых стандартов вся информация в режиме реального времени будет стекаться в одно информационное пространство", - пояснил РИА Новости информированный источник в силовых структурах.Всего "Безопасный город" позволит обеспечить контроль и предупреждение 119 различных угроз, объединенных в четыре группы – природные, техногенные, биолого-социальные и угрозы общественной безопасности и правопорядку.Как отметила генконструктор аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город" Оксана Якимюк, "Безопасный город" - это система знаний и практической деятельности, где объединяются теории катастроф, рисков и практика в области безопасности жизнедеятельности, социологии, психологии, урбанистики, экологии, здравоохранения, транспорта и других отраслей."Безопасный город находится на стыке деятельности различных министерств и территорий, их регламентов и нормативно-правовой базы. Поэтому сейчас очень важно организационно объединить все системы обеспечения комплексной безопасности в единое информационное поле", - пояснила Якимюк.Участники ИТ-рынка также подчеркивают необходимость формирования стандартов и определения правил и регламентов на федеральном уровне."Сейчас на рынке есть множество ИТ-решений, и у каждого есть своя специфика применения в зависимости от процесса, где оно применяется. Поэтому сначала важно четкое понимание процесса и его нормативное регулирование, а уже потом создание инфраструктуры для его автоматизации", - отмечает вице-президент Национальной компьютерной корпорации Евгений Закрепин.НИОКР на разработку единых стандартов для проекта по развитию АПК "Безопасный город" реализуется в рамках контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур между МЧС России и Национальным центром информатизации (входит в Ростех) в конце 2020 года.
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россия, юрий борисов (вице-премьер), национальная компьютерная корпорация, ростех, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, технологии

В России появится первый рейтинг безопасности городов

01:16 20.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Разрабатываемая в России система "Безопасный город" позволит создать первый федеральный рейтинг безопасности городов, составленный по единым стандартам и методологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха. Рейтинг будет доступен гражданам на специальном портале.
Единые стандарты и термины, которые станут основой для реализации проекта "Безопасный город" на федеральном уровне, разработаны в ходе научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР), которую ведет Ростех по заказу МЧС России. В дальнейшем их планируется закрепить де-юре.
"В ходе НИОКР впервые сформированы единые понятия и методология создания безопасных городов, которая, в частности, будет использована для создания первого в России спецрейтинга, отражающего ситуацию в регионе по различным рискам: например, землетрясения, аварии на тепло- и энергосетях. Также разработан новый подход к прогнозированию в области общественной безопасности и правопорядка. Он предусматривает использование предиктивных технологий еще на стадии инцидента для предупреждения развития ЧС", - сообщили в Ростехе.
Результаты первого этапа НИОКР приняты комиссией МЧС России "для ее дальнейшей реализации и внедрения в практическую деятельность органов публичной власти всех уровней", сообщается в письме МЧС вице-премьеру РФ Юрию Борисову, который возглавляет межведомственную комиссию по внедрению "Безопасного города". Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
Планируется, что "Безопасный город" станет единым информационным пространством, в которое будет собираться информация с различных подсистем, а единые алгоритмы реагирования позволят эффективно выстраивать работу ведомств, экстренных и оперативных служб на региональном и муниципальном уровнях. На сегодняшний день, по данным разработчиков, из контура информационного обмена выпадают службы городского хозяйства, ресурсосберегающие организации, объекты промышленности, транспортной инфраструктуры.
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"Сейчас "Безопасный город" регионы реализуют по-своему. У каждого субъекта собственное понимание категорий и требований безопасности, поэтому информация о произошедшем на их территории может выпадать из поля зрения. С внедрением единых стандартов вся информация в режиме реального времени будет стекаться в одно информационное пространство", - пояснил РИА Новости информированный источник в силовых структурах.
Всего "Безопасный город" позволит обеспечить контроль и предупреждение 119 различных угроз, объединенных в четыре группы – природные, техногенные, биолого-социальные и угрозы общественной безопасности и правопорядку.
Как отметила генконструктор аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город" Оксана Якимюк, "Безопасный город" - это система знаний и практической деятельности, где объединяются теории катастроф, рисков и практика в области безопасности жизнедеятельности, социологии, психологии, урбанистики, экологии, здравоохранения, транспорта и других отраслей.
"Безопасный город находится на стыке деятельности различных министерств и территорий, их регламентов и нормативно-правовой базы. Поэтому сейчас очень важно организационно объединить все системы обеспечения комплексной безопасности в единое информационное поле", - пояснила Якимюк.
Участники ИТ-рынка также подчеркивают необходимость формирования стандартов и определения правил и регламентов на федеральном уровне.
"Сейчас на рынке есть множество ИТ-решений, и у каждого есть своя специфика применения в зависимости от процесса, где оно применяется. Поэтому сначала важно четкое понимание процесса и его нормативное регулирование, а уже потом создание инфраструктуры для его автоматизации", - отмечает вице-президент Национальной компьютерной корпорации Евгений Закрепин.
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НИОКР на разработку единых стандартов для проекта по развитию АПК "Безопасный город" реализуется в рамках контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур между МЧС России и Национальным центром информатизации (входит в Ростех) в конце 2020 года.
 
РоссияЮрий Борисов (вице-премьер)Национальная компьютерная корпорацияРостехМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваТехнологии
 
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