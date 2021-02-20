https://ria.ru/20210220/rabstvo-1598351080.html
В Испании обезвредили группировку, принуждавшую россиянок к проституции
В Испании обезвредили группировку, принуждавшую россиянок к проституции
Национальная полиция Испании обезвредила группировку, которая занималась сексуальной эксплуатацией россиянок и полячек. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T15:01
2021-02-20T15:01
2021-02-20T15:55
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МАДРИД, 20 фев — РИА Новости. Национальная полиция Испании обезвредила группировку, которая занималась сексуальной эксплуатацией россиянок и полячек.Преступники базировались в Аликанте и Валенсии, также у них были "отделения" в Польше, Германии, Великобритании, России и на Украине, говорится в релизе ведомства.Расследование, в котором участвовал Европол, началось после того, как в полицию обратилась одна из жертв.Женщин приглашали в Испанию, обещая им легальную работу в этой стране, а также в Великобритании и Германии, но после приезда заставляли заниматься проституцией.Во время спецоперации, в которой участвовали около сотни полицейских, задержали 17 человек — в Аликанте, Валенсии, Пальме. Среди них граждане России (4), Украины (6), Польши (2), Германии (1), Уругвая (1), Молдавии (1), Литвы (1), Белоруссии (1), уточнили в полиции РИА Новости. Трое находятся под стражей, двух женщин удалось освободить.После введения ограничений на поездки из-за эпидемии COVID-19 группировка связалась с другой организацией, которая за вознаграждение предоставляла женщинам фальшивые медицинские документы.Кроме того, преступники выращивали марихуану (у них нашли 300 растений и 40 килограммов наркотика) и использовали фальшивые кредитные карты.Полицейские изъяли два автомобиля, 16 тысяч евро наличными, телефоны, компьютеры, драгоценности и поддельные документы.
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В Испании накрыли группировку, державшую в секс-рабстве девушек из России и Польши
Испанская полиция обезвредила группировку, державших в сексуальном рабстве девушек из России и Польши. Их приглашали на работу и отправляли заниматься проституцией.
2021-02-20T15:01
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МАДРИД, 20 фев — РИА Новости.
Национальная полиция Испании
обезвредила группировку, которая занималась сексуальной эксплуатацией россиянок и полячек.
Преступники базировались в Аликанте и Валенсии, также у них были "отделения" в Польше
, Германии, Великобритании, России
и на Украине, говорится в релизе ведомства.
Расследование, в котором участвовал Европол
, началось после того, как в полицию обратилась одна из жертв.
Женщин приглашали в Испанию, обещая им легальную работу в этой стране, а также в Великобритании
и Германии, но после приезда заставляли заниматься проституцией.
Во время спецоперации, в которой участвовали около сотни полицейских, задержали 17 человек — в Аликанте, Валенсии, Пальме. Среди них граждане России (4), Украины (6), Польши (2), Германии (1), Уругвая (1), Молдавии (1), Литвы (1), Белоруссии (1), уточнили в полиции РИА Новости. Трое находятся под стражей, двух женщин удалось освободить.
После введения ограничений на поездки из-за эпидемии COVID-19 группировка связалась с другой организацией, которая за вознаграждение предоставляла женщинам фальшивые медицинские документы.
Кроме того, преступники выращивали марихуану (у них нашли 300 растений и 40 килограммов наркотика) и использовали фальшивые кредитные карты.
Полицейские изъяли два автомобиля, 16 тысяч евро наличными, телефоны, компьютеры, драгоценности и поддельные документы.