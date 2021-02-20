https://ria.ru/20210220/puteshestviya-1598204746.html

Названы самые популярные направления для поездок на 23 февраля

Названы самые популярные направления для поездок на 23 февраля

Определены направления, которые туристы выбирают для путешествий на 23 февраля чаще всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:46

2021-02-20T10:46

2021-02-20T11:15

туризм

23 февраля

туризм

новости - туризм

москва

южно-сахалинск

краснодар

симферополь

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149128/77/1491287781_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_d53dd193805c616b531712b3ba35ac60.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Определены направления, которые туристы выбирают для путешествий на 23 февраля чаще всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований авиабилетов на длинные выходные — с 21 по 23 февраля.Оказалась, что за год средняя стоимость перелета по стране на День защитника отечества снизилась на семь процентов, до 9,2 тысячи рублей.Список наиболее популярных направлений возглавляет Москва — туда отправится каждый пятый (21 процент) турист. Средняя стоимость перелета в оба конца — 8,3 тысячи рублей.Сочи выбрали 13 процентов путешественников, каждый из которых заплатил за дорогу в среднем по 13 тысяч рублей. Тур в Петербург забронировали девять процентов пользователей, средняя стоимость — 6,5 тысячи рублей. Эксперты отмечают, что популярность трех городов за год выросла в полтора раза.Кроме того, туристы бронировали авиабилеты в Минеральные Воды и Симферополь (перелет в оба конца стоит в среднем десять тысяч рублей), Калининград (6,7 тысячи рублей), Стамбул (14,5 тысячи рублей), Краснодар (7,9 тысячи рублей), а также Южно-Сахалинск (13,4 тысячи рублей) и Екатеринбург (девять тысяч рублей). Вырос интерес к Минеральным Водам: туда отправится в 2,5 раза больше отдыхающих, чем год назад.

https://ria.ru/20210219/omsk-1597718083.html

https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html

https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html

москва

южно-сахалинск

краснодар

симферополь

сочи

минеральные воды

екатеринбург

стамбул

санкт-петербург

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

23 февраля, туризм, новости - туризм, москва, южно-сахалинск, краснодар, симферополь, сочи, минеральные воды, екатеринбург, стамбул, санкт-петербург, калининград