https://ria.ru/20210220/puteshestviya-1598204746.html
Названы самые популярные направления для поездок на 23 февраля
Названы самые популярные направления для поездок на 23 февраля
Определены направления, которые туристы выбирают для путешествий на 23 февраля чаще всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:46
2021-02-20T10:46
2021-02-20T11:15
туризм
23 февраля
туризм
новости - туризм
москва
южно-сахалинск
краснодар
симферополь
сочи
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Определены направления, которые туристы выбирают для путешествий на 23 февраля чаще всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований авиабилетов на длинные выходные — с 21 по 23 февраля.Оказалась, что за год средняя стоимость перелета по стране на День защитника отечества снизилась на семь процентов, до 9,2 тысячи рублей.Список наиболее популярных направлений возглавляет Москва — туда отправится каждый пятый (21 процент) турист. Средняя стоимость перелета в оба конца — 8,3 тысячи рублей.Сочи выбрали 13 процентов путешественников, каждый из которых заплатил за дорогу в среднем по 13 тысяч рублей. Тур в Петербург забронировали девять процентов пользователей, средняя стоимость — 6,5 тысячи рублей. Эксперты отмечают, что популярность трех городов за год выросла в полтора раза.Кроме того, туристы бронировали авиабилеты в Минеральные Воды и Симферополь (перелет в оба конца стоит в среднем десять тысяч рублей), Калининград (6,7 тысячи рублей), Стамбул (14,5 тысячи рублей), Краснодар (7,9 тысячи рублей), а также Южно-Сахалинск (13,4 тысячи рублей) и Екатеринбург (девять тысяч рублей). Вырос интерес к Минеральным Водам: туда отправится в 2,5 раза больше отдыхающих, чем год назад.
https://ria.ru/20210219/omsk-1597718083.html
https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html
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москва
южно-сахалинск
краснодар
симферополь
сочи
минеральные воды
екатеринбург
стамбул
санкт-петербург
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23 февраля, туризм, новости - туризм, москва, южно-сахалинск, краснодар, симферополь, сочи, минеральные воды, екатеринбург, стамбул, санкт-петербург, калининград
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Определены направления, которые туристы выбирают для путешествий на 23 февраля чаще всего, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований авиабилетов на длинные выходные — с 21 по 23 февраля.
Оказалась, что за год средняя стоимость перелета по стране на День защитника отечества снизилась на семь процентов, до 9,2 тысячи рублей.
Список наиболее популярных направлений возглавляет Москва — туда отправится каждый пятый (21 процент) турист. Средняя стоимость перелета в оба конца — 8,3 тысячи рублей.
Сочи выбрали 13 процентов путешественников, каждый из которых заплатил за дорогу в среднем по 13 тысяч рублей.
Тур в Петербург забронировали девять процентов пользователей, средняя стоимость — 6,5 тысячи рублей.
Эксперты отмечают, что популярность трех городов за год выросла в полтора раза.
Кроме того, туристы бронировали авиабилеты в Минеральные Воды и Симферополь (перелет в оба конца стоит в среднем десять тысяч рублей), Калининград (6,7 тысячи рублей), Стамбул (14,5 тысячи рублей), Краснодар (7,9 тысячи рублей), а также Южно-Сахалинск (13,4 тысячи рублей) и Екатеринбург (девять тысяч рублей).
Вырос интерес к Минеральным Водам: туда отправится в 2,5 раза больше отдыхающих, чем год назад.