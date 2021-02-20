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В Госдуму внесли проект об ограничении выбросов парниковых газов
В Госдуму внесли проект об ограничении выбросов парниковых газов
Правительств РФ внесло в Госдуму законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T21:07
2021-02-20T21:07
2021-02-20T21:07
россия
михаил мишустин
госдума рф
правительство рф
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правительств РФ внесло в Госдуму законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.Отмечается, что проект направлен на урегулирование общественных отношений, возникающих при осуществлении на территории РФ хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов."Законопроектом формируется необходимая правовая основа для получения полной и достоверной информации организаций о выбросах парниковых газов. В этих целях законопроект предусматривает обязанность хозяйствующих субъектов, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов, представлять в уполномоченный орган отчеты о выбросах парниковых газов. Критерии деятельности, которая сопровождается значительными выбросами парниковых газов, будут установлены актом правительства РФ", - говорится в документе.Добавляется, что для установления ответственности за недостоверные отчеты, их отсутствие или несвоевременную подачу потребуется внести изменения в КоАП РФ.Кроме того, законопроектом вводится понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов", который будет установлен с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития.Законопроект также дает право юрлицам и индивидуальным предпринимателям реализовывать климатические проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения. Для этого будут установлены критерии отнесения проектов к климатическим и порядок верификации их результатов."Важным элементом предлагаемого регулирования, является новый механизм осуществления проектной деятельности, в рамках которого в обращение могут быть введены углеродные единицы, возникающие в результате реализации климатических проектов", - добавляется в пояснительной записке к документу.Подчеркивается, что появление данного механизма позволит российским организациям снижать углеродный след производимой продукции, а также вовлечь в деятельность по сокращению выбросов парниковых газов заинтересованные организации, что будет способствовать модернизации производственных мощностей, внедрению новых технологий, а также повышению качества природных поглотителей парниковых газов.В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило законопроект по сокращению выбросов парниковых газов в рамках международных обязательств России и новой климатической политики страны. Он отметил, что на базе этого документа появится система государственного учета и реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения.Президент РФ Владимир Путин в ноябре поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф, владимир путин
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Правительств РФ внесло в Госдуму
законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Отмечается, что проект направлен на урегулирование общественных отношений, возникающих при осуществлении на территории РФ хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов.
"Законопроектом формируется необходимая правовая основа для получения полной и достоверной информации организаций о выбросах парниковых газов. В этих целях законопроект предусматривает обязанность хозяйствующих субъектов, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов, представлять в уполномоченный орган отчеты о выбросах парниковых газов. Критерии деятельности, которая сопровождается значительными выбросами парниковых газов, будут установлены актом правительства РФ", - говорится в документе.
Добавляется, что для установления ответственности за недостоверные отчеты, их отсутствие или несвоевременную подачу потребуется внести изменения в КоАП РФ.
Кроме того, законопроектом вводится понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов", который будет установлен с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития.
Законопроект также дает право юрлицам и индивидуальным предпринимателям реализовывать климатические проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения. Для этого будут установлены критерии отнесения проектов к климатическим и порядок верификации их результатов.
"Важным элементом предлагаемого регулирования, является новый механизм осуществления проектной деятельности, в рамках которого в обращение могут быть введены углеродные единицы, возникающие в результате реализации климатических проектов", - добавляется в пояснительной записке к документу.
Подчеркивается, что появление данного механизма позволит российским организациям снижать углеродный след производимой продукции, а также вовлечь в деятельность по сокращению выбросов парниковых газов заинтересованные организации, что будет способствовать модернизации производственных мощностей, внедрению новых технологий, а также повышению качества природных поглотителей парниковых газов.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин
сообщил, что правительство подготовило законопроект по сокращению выбросов парниковых газов в рамках международных обязательств России
и новой климатической политики страны. Он отметил, что на базе этого документа появится система государственного учета и реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения.
Президент РФ Владимир Путин
в ноябре поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.