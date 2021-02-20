https://ria.ru/20210220/potok-1598287836.html

Эксперт прокомментировал решение Госдепа по "Северному потоку — 2"

Эксперт прокомментировал решение Госдепа по "Северному потоку — 2"

Госдепартамент США не предложил конгрессу новых санкций по трубопроводу "Северный поток 2", так как понимает, что строительство трубопровода все равно будет... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:46

2021-02-20T10:46

2021-02-20T10:46

россия

allseas

северный поток — 2

государственный департамент сша

сша

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в мире

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Госдепартамент США не предложил конгрессу новых санкций по трубопроводу "Северный поток 2", так как понимает, что строительство трубопровода все равно будет завершено, но при этом американцы решили не ухудшать сейчас отношения с ФРГ и Евросоюзом, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Как сообщило ранее агентство Блумберг, госдепартамент США не предложил новых санкций в докладе конгрессу по трубопроводу "Северный поток 2". По его данным, госдеп упомянул о нарушении американских санкций трубоукладчиком "Фортуна" и его владельцем "КВТ-РУС". Это может означать введение против них санкций, но и судно, и компания уже находятся в списках американских санкций по другим статьям.Как отметил Тимофеев, госдепартамент все же внес в доклад трубоукладчик "Фортуна" и его владельца, но два лица уже были ранее внесены в блокирующие списки еще до отчета госдепа перед конгрессом США."Почему не внесли (новые санкции)? По всей видимости, США понимают, что новые санкции не затормозят проект, то есть он будет завершен, но ценой будет ухудшение отношений с европейскими союзниками. То есть, администрация (президента США Джо) Байдена решила пойти навстречу немцам, прежде всего, и ЕС в целом, с учетом того, что завершение проекта неизбежно, и пока новые санкции не вводить", - сказал эксперт РИА Новости.По мнению эксперта, "Северный поток 2" в ближайшее время, скорее всего, новым санкциям не подвергнется, если не произойдет ничего экстраординарного в политическом плане."Но другие санкции будут. Прежде всего, по делу Навального и по другим направлениям", - отметил Тимофеев.Также госдеп не предложил вводить санкции против каких-либо германских или других европейских компаний, причастных к проекту трубопровода, сообщило агентство."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210219/gazprom-1598244625.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210219/lavrov-1598232343.html

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россия, allseas, северный поток — 2, государственный департамент сша, сша, украина, в мире