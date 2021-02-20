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Песков заявил о риске военных действий в Донбассе после санкций СНБО
Песков заявил о риске военных действий в Донбассе после санкций СНБО
В Кремле обеспокоены санкциями против главы политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука и заявляют, что на Украине набирает силу... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T17:08
2021-02-20T20:30
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
дмитрий песков
украина
в мире
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Кремле обеспокоены санкциями против главы политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука и заявляют, что на Украине набирает силу реакционная тенденция, репрессивные действия против СМИ и ведущих политиков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, по мере нарастания такой тенденции становится все менее спокойно на линии соприкосновения."Конечно, это не может не вызывать обеспокоенность, не может не подогревать вопрос, собственно, кем избрана такая линия реакционная и не приведет ли эта линия к тому, что опять руководство Украины посчитает возможным, например, решить проблему юго-востока силовыми методами. Мы видим, что по мере того, как эта реакционная тенденция укрепляется и начинает доминировать на украинской политической арене, более неспокойно становится на линии соприкосновения", — сказал представитель Кремля.Накануне СНБО Украины решил ввести ограничения против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию, сообщила пресс-служба главы государства по итогам заседания. В санкционный список среди прочих попали Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, дмитрий песков, украина, в мире

Песков заявил о риске военных действий в Донбассе после санкций СНБО

17:08 20.02.2021 (обновлено: 20:30 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖители на одной из улиц Углегорска Донецкой области
Жители на одной из улиц Углегорска Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Кремле обеспокоены санкциями против главы политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука и заявляют, что на Украине набирает силу реакционная тенденция, репрессивные действия против СМИ и ведущих политиков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В целом это очень тревожная информация. Тревожная она потому, что мы уже видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине. Реакция проявляется в политической и социальной сферах. Мы видим репрессивные действия в отношении средств массовой информации, в отношении граждан Украины, в отношении ведущих политиков Украины", — сказал Песков.

По его словам, по мере нарастания такой тенденции становится все менее спокойно на линии соприкосновения.
"Конечно, это не может не вызывать обеспокоенность, не может не подогревать вопрос, собственно, кем избрана такая линия реакционная и не приведет ли эта линия к тому, что опять руководство Украины посчитает возможным, например, решить проблему юго-востока силовыми методами. Мы видим, что по мере того, как эта реакционная тенденция укрепляется и начинает доминировать на украинской политической арене, более неспокойно становится на линии соприкосновения", — сказал представитель Кремля.
Накануне СНБО Украины решил ввести ограничения против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию, сообщила пресс-служба главы государства по итогам заседания. В санкционный список среди прочих попали Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
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