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В РФПИ рассказали о переговорах с австрийскими компаниями по "Спутнику V"

В РФПИ рассказали о переговорах с австрийскими компаниями по "Спутнику V"

Москва ведёт переговоры с несколькими австрийскими компаниями для налаживания в этой стране производства российской вакцины "Спутник V", заявил глава... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T18:24

2021-02-20T18:24

2021-02-20T18:24

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

москва

австрия

экономика

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ВЕНА, 20 фев - РИА Новости. Москва ведёт переговоры с несколькими австрийскими компаниями для налаживания в этой стране производства российской вакцины "Спутник V", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."В Австрии одни из лучших компаний в мире по производству фармпрепаратов. Мы уже ведём переговоры с несколькими австрийскими компаниями. Мы хотели бы иметь партнёрство с Австрией по производству и, в том числе, по экспорту этой вакцины из Австрии в другие страны", - заявил Дмитриев в эфире австрийской радиостанции Ö1.Дмитриев не указал, с какими именно австрийскими фирмами ведутся переговоры.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, москва, австрия, экономика