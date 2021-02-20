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В РФПИ рассказали о переговорах с австрийскими компаниями по "Спутнику V"
В РФПИ рассказали о переговорах с австрийскими компаниями по "Спутнику V"
Москва ведёт переговоры с несколькими австрийскими компаниями для налаживания в этой стране производства российской вакцины "Спутник V", заявил глава... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T18:24
2021-02-20T18:24
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
москва
австрия
экономика
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ВЕНА, 20 фев - РИА Новости. Москва ведёт переговоры с несколькими австрийскими компаниями для налаживания в этой стране производства российской вакцины "Спутник V", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."В Австрии одни из лучших компаний в мире по производству фармпрепаратов. Мы уже ведём переговоры с несколькими австрийскими компаниями. Мы хотели бы иметь партнёрство с Австрией по производству и, в том числе, по экспорту этой вакцины из Австрии в другие страны", - заявил Дмитриев в эфире австрийской радиостанции Ö1.Дмитриев не указал, с какими именно австрийскими фирмами ведутся переговоры.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, москва, австрия, экономика

В РФПИ рассказали о переговорах с австрийскими компаниями по "Спутнику V"

18:24 20.02.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЕНА, 20 фев - РИА Новости. Москва ведёт переговоры с несколькими австрийскими компаниями для налаживания в этой стране производства российской вакцины "Спутник V", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Австрии одни из лучших компаний в мире по производству фармпрепаратов. Мы уже ведём переговоры с несколькими австрийскими компаниями. Мы хотели бы иметь партнёрство с Австрией по производству и, в том числе, по экспорту этой вакцины из Австрии в другие страны", - заявил Дмитриев в эфире австрийской радиостанции Ö1.
Дмитриев не указал, с какими именно австрийскими фирмами ведутся переговоры.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийМоскваАвстрияЭкономика
 
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