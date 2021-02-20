https://ria.ru/20210220/ottepel-1598363049.html

Синоптики пообещали москвичам оттепель в последние дни февраля

Синоптики пообещали москвичам оттепель в последние дни февраля

Оттепель с температурой до нуля и небольшого плюса придет в Москву 26 февраля, но продержится всего несколько дней, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T15:45

2021-02-20T15:45

2021-02-20T15:47

татьяна позднякова

погода

москва

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Оттепель с температурой до нуля и небольшого плюса придет в Москву 26 февраля, но продержится всего несколько дней, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."К нам идет адвекция теплого воздуха. Не исключено, что 26 февраля мы будем находиться на пике повышения температур: температура воздуха в дневные часы может повыситься до нулевой отметки, а в центре города – до слабоположительных значений", - сказала Позднякова.По ее словам, это тепло надолго не задержится."В первых числах марта температура вновь будет понижаться, и не исключено, что даже в первой пятидневке месяца в ночные часы будет порядка минус 15 – минус 20 градусов. То есть последние дни февраля могут быть довольно теплыми для этого времени года, а потом холод вернется", - сказала синоптик.

https://ria.ru/20210214/vesna-1597408241.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва