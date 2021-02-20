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Туризм
https://ria.ru/20210220/oteli-1598150753.html
Названы регионы России, где туристы чаще выбирают дорогие номера в отелях
Названы регионы России, где туристы чаще выбирают дорогие номера в отелях
Сервис бронирования жилья определил, в каких городах и на каких курортах туристы чаще всего выбирают самые дорогие номера в отелях, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T12:41
2021-02-20T12:41
туризм
россия
туризм
отели
туристы
новости - туризм
ленинградская область
московская область (подмосковье)
республика крым
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Сервис бронирования жилья определил, в каких городах и на каких курортах туристы чаще всего выбирают самые дорогие номера в отелях, сообщает Tvil.ru.Оказалось, что в Ялте, Сочи и на курорте "Красная Поляна". Также в первую пятерку попали города Подмосковья, Ленобласти и Карелии.Выяснилось, что дорогие номера в гостиницах бронируют чаще всего семьи ― 40,55 процента, пары ― 27,39 процента и компании ― 19,53 процента. В основном, такое размещение выбирают москвичи и жители Подмосковья, петербуржцы и жители Ленинградской области, а также соотечественники из северных регионов России.По статистике сервиса, большие территории, spa-центр и расположение в исторических особняках значительно повышают средний чек отдыха в отелях.
https://ria.ru/20210219/oteli-1598039102.html
россия
ленинградская область
московская область (подмосковье)
республика крым
краснодарский край
республика карелия
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россия, туризм, отели, туристы, новости - туризм, ленинградская область, московская область (подмосковье), республика крым, краснодарский край, республика карелия

Названы регионы России, где туристы чаще выбирают дорогие номера в отелях

12:41 20.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка у отеля "Мрия Резорт"
Девушка у отеля Мрия Резорт - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Сервис бронирования жилья определил, в каких городах и на каких курортах туристы чаще всего выбирают самые дорогие номера в отелях, сообщает Tvil.ru.
Оказалось, что в Ялте, Сочи и на курорте "Красная Поляна". Также в первую пятерку попали города Подмосковья, Ленобласти и Карелии.
Выяснилось, что дорогие номера в гостиницах бронируют чаще всего семьи ― 40,55 процента, пары ― 27,39 процента и компании ― 19,53 процента.
В основном, такое размещение выбирают москвичи и жители Подмосковья, петербуржцы и жители Ленинградской области, а также соотечественники из северных регионов России.
По статистике сервиса, большие территории, spa-центр и расположение в исторических особняках значительно повышают средний чек отдыха в отелях.
Отель Хайв Као Лак Бич Резорт - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 09:30Туризм
Российские туристы рассказали, чем отели лучше апартаментов
 
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