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Глава Пентагона пообещал Украине помощь в борьбе с "российской агрессией"
Глава Пентагона пообещал Украине помощь в борьбе с "российской агрессией"
Министр обороны США Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге Андрею Тарану помощь в борьбе с "российской агрессией", говорится в сообщении Пентагона. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T01:50
2021-02-20T01:50
2021-02-20T09:50
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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге Андрею Тарану помощь в борьбе с "российской агрессией", говорится в сообщении Пентагона.Глава ведомства подчеркнул, что Вашингтон "продолжает твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".Также Остин указал Киеву на необходимость реформ в оборонном секторе. Таран, в свою очередь, поблагодарил за поддержку."Министр Таран <...> подчеркнул приверженность трансформации оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО", — добавляется в заявлении американского Минобороны.Россия опровергает обвинения Соединенных Штатов в агрессии в отношении Украины и подчеркивает, что заинтересована в урегулировании конфликта в Донбассе.
https://ria.ru/20210217/alyans-1597720228.html
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нато, россия, вашингтон, ллойд остин, министерство обороны сша, сша, украина, в мире