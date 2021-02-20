https://ria.ru/20210220/norilsk-1598392348.html
Усс: на реализацию плана развития Норильска нужно 200 миллиардов рублей
Усс: на реализацию плана развития Норильска нужно 200 миллиардов рублей
Порядка 200 миллиардов рублей потребуется на восстановление инфраструктуры Норильска и создание достойных условий жизни для жителей Заполярья, считает... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T18:04
2021-02-20T18:04
2021-02-20T18:32
россия
алексей чекунков
совет федерации рф
александр усс
владимир потанин
москва
красноярский край
норильск
экономика
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КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Порядка 200 миллиардов рублей потребуется на восстановление инфраструктуры Норильска и создание достойных условий жизни для жителей Заполярья, считает губернатор Красноярского края Александр Усс.Об этом он заявил в субботу в Москве после подписания четырёхстороннего соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в целях социально-экономического развития Норильска. Документ подписали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава администрации города Норильска Дмитрий Карасёв и президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин.Согласно документу, до 2024 года на развитие города будет выделено около 20 миллиардов рублей. Еще около 100 миллиардов рублей планируется выделить с 2025 по 2035 годы. Большая часть этой суммы будет получена от компании "Норильский никель". При этом краевые власти намерены продолжать работу по расширению перечня мероприятий комплексного плана, которые основаны в том числе и на предложениях самих жителей Норильска."По большому счету, восстановление городской инфраструктуры и создание достойных условий жизни для северян требует гораздо большего – по разным оценкам, до 200 миллиардов рублей. Поэтому после подписания данного соглашения начнется работа по конкретизации мероприятий и сроков их выполнения, чтобы Норильск действительно стал российской арктической столицей", - сказал Усс"Помимо соглашения разработан проект комплексного плана социально-экономического развития нашей северной столицы. Уверен, что подписание сегодняшнего соглашения станет хорошим прологом для тесной и плодотворной работы между федеральной, краевой властью и представителями компании", – подчеркнул глава Красноярского края.По данным пресс-службы губернатора, данное соглашение - первый случай в современной российской истории, когда компания вынуждена делать столь значительные капиталовложения в развитие территории, которая обеспечивает работу предприятия.Работа по подготовке данного соглашения длилась несколько месяцев. После ЧП с разливом нефти в мае 2020 года Усс сосредоточился не только на экологической повестке, но и на сложном социально-экономическом положении города, и вынес проблему на федеральный уровень. В июле 2020 года Усс на заседании Совета Федерации обратился к его членам с просьбой о содействии в восстановлении жилого фонда и городской инфраструктуры Норильска. В октябре регион посетила делегация сенаторов, после их визита и поддержки правительства РФ стало возможным подписание соглашения по развитию Норильска.
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россия, алексей чекунков, совет федерации рф, александр усс, владимир потанин, москва, красноярский край, норильск, экономика
КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости.
Порядка 200 миллиардов рублей потребуется на восстановление инфраструктуры Норильска
и создание достойных условий жизни для жителей Заполярья, считает губернатор Красноярского края Александр Усс
.
Об этом он заявил в субботу в Москве
после подписания четырёхстороннего соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в целях социально-экономического развития Норильска. Документ подписали министр по развитию Дальнего Востока
и Арктики Алексей Чекунков
, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава администрации города Норильска Дмитрий Карасёв и президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин
.
Согласно документу, до 2024 года на развитие города будет выделено около 20 миллиардов рублей. Еще около 100 миллиардов рублей планируется выделить с 2025 по 2035 годы. Большая часть этой суммы будет получена от компании "Норильский никель". При этом краевые власти намерены продолжать работу по расширению перечня мероприятий комплексного плана, которые основаны в том числе и на предложениях самих жителей Норильска.
"По большому счету, восстановление городской инфраструктуры и создание достойных условий жизни для северян требует гораздо большего – по разным оценкам, до 200 миллиардов рублей. Поэтому после подписания данного соглашения начнется работа по конкретизации мероприятий и сроков их выполнения, чтобы Норильск действительно стал российской арктической столицей", - сказал Усс
"Помимо соглашения разработан проект комплексного плана социально-экономического развития нашей северной столицы. Уверен, что подписание сегодняшнего соглашения станет хорошим прологом для тесной и плодотворной работы между федеральной, краевой властью и представителями компании", – подчеркнул глава Красноярского края.
По данным пресс-службы губернатора, данное соглашение - первый случай в современной российской истории, когда компания вынуждена делать столь значительные капиталовложения в развитие территории, которая обеспечивает работу предприятия.
Работа по подготовке данного соглашения длилась несколько месяцев. После ЧП с разливом нефти в мае 2020 года Усс сосредоточился не только на экологической повестке, но и на сложном социально-экономическом положении города, и вынес проблему на федеральный уровень. В июле 2020 года Усс на заседании Совета Федерации
обратился к его членам с просьбой о содействии в восстановлении жилого фонда и городской инфраструктуры Норильска. В октябре регион посетила делегация сенаторов, после их визита и поддержки правительства РФ
стало возможным подписание соглашения по развитию Норильска.