https://ria.ru/20210220/norilsk-1598333322.html

Красноярский губернатор рассказал о разборе завалов в Норильске

Красноярский губернатор рассказал о разборе завалов в Норильске

Разбор завалов на месте обрушения цеха в Норильске ведется осторожно, не теряем надежду, что люди под завалами живы, заявил губернатор Красноярского края... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T13:51

2021-02-20T13:51

2021-02-20T14:05

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр усс

красноярский край

обрушение на фабрике в норильске

норильск

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Разбор завалов на месте обрушения цеха в Норильске ведется осторожно, не теряем надежду, что люди под завалами живы, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс."К сожалению, смерть одного из них подтверждена. Двое находятся сейчас под завалами, там работает тяжелая техника, подается тепло в такой мере, как это возможно. За бортом, как принято говорить, у нас минус 40, но разбор этих завалов ведется достаточно осторожно с тем, чтобы не допустить обрушения. Мы не теряем надежду, что двое пострадавших, которые сейчас еще не извлечены из-под завала, на самом деле будут живы", - сказал Усс журналистам.Информация об обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики (принадлежит ООО "Медвежий ручей"), по данным МЧС, поступила в 00:44 мск. По уточненным данным, площадь обрушения составила порядка 1 тысячи квадратных метров. Самостоятельно спаслись два человека, четырех человек спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из извлеченных из-под завалов скончался в машине скорой помощи, пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций. По данным "Норникеля", под завалами находятся работники подрядной организации ООО "Норильскникельремонт". Также происшествием занялся Ростехнадзор.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/obrushenie-1598333793.html

красноярский край

норильск

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Разбор завалов на обогатительной фабрике "Норникеля" Кадры разбора завалов на обогатительной фабрике "Норникеля". Потанин заявил, что авария на Норильской обогатительной фабрике произошла из-за грубого нарушения техники безопасности, ее руководитель отстранен. 2021-02-20T13:51 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр усс, красноярский край, обрушение на фабрике в норильске, норильск, происшествия