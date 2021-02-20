Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210220/norilsk-1598333322.html
Красноярский губернатор рассказал о разборе завалов в Норильске
Красноярский губернатор рассказал о разборе завалов в Норильске
Разбор завалов на месте обрушения цеха в Норильске ведется осторожно, не теряем надежду, что люди под завалами живы, заявил губернатор Красноярского края... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T13:51
2021-02-20T14:05
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр усс
красноярский край
обрушение на фабрике в норильске
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598270281_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_006bee2b42b7e687ca552e763e21be45.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Разбор завалов на месте обрушения цеха в Норильске ведется осторожно, не теряем надежду, что люди под завалами живы, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс."К сожалению, смерть одного из них подтверждена. Двое находятся сейчас под завалами, там работает тяжелая техника, подается тепло в такой мере, как это возможно. За бортом, как принято говорить, у нас минус 40, но разбор этих завалов ведется достаточно осторожно с тем, чтобы не допустить обрушения. Мы не теряем надежду, что двое пострадавших, которые сейчас еще не извлечены из-под завала, на самом деле будут живы", - сказал Усс журналистам.Информация об обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики (принадлежит ООО "Медвежий ручей"), по данным МЧС, поступила в 00:44 мск. По уточненным данным, площадь обрушения составила порядка 1 тысячи квадратных метров. Самостоятельно спаслись два человека, четырех человек спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из извлеченных из-под завалов скончался в машине скорой помощи, пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций. По данным "Норникеля", под завалами находятся работники подрядной организации ООО "Норильскникельремонт". Также происшествием занялся Ростехнадзор.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/obrushenie-1598333793.html
красноярский край
норильск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Разбор завалов на обогатительной фабрике "Норникеля"
Кадры разбора завалов на обогатительной фабрике "Норникеля". Потанин заявил, что авария на Норильской обогатительной фабрике произошла из-за грубого нарушения техники безопасности, ее руководитель отстранен.
2021-02-20T13:51
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598270281_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6ba15d6b9c09fe15ef254065ccc8ca25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр усс, красноярский край, обрушение на фабрике в норильске, норильск, происшествия

Красноярский губернатор рассказал о разборе завалов в Норильске

13:51 20.02.2021 (обновлено: 14:05 20.02.2021)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкПоследствия обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Стоп-кадр видео
Последствия обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Разбор завалов на месте обрушения цеха в Норильске ведется осторожно, не теряем надежду, что люди под завалами живы, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.
"К сожалению, смерть одного из них подтверждена. Двое находятся сейчас под завалами, там работает тяжелая техника, подается тепло в такой мере, как это возможно. За бортом, как принято говорить, у нас минус 40, но разбор этих завалов ведется достаточно осторожно с тем, чтобы не допустить обрушения. Мы не теряем надежду, что двое пострадавших, которые сейчас еще не извлечены из-под завала, на самом деле будут живы", - сказал Усс журналистам.
Последствия обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
13:55
Глава "Норникеля" назвал причины обрушения на норильской фабрике
Информация об обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики (принадлежит ООО "Медвежий ручей"), по данным МЧС, поступила в 00:44 мск. По уточненным данным, площадь обрушения составила порядка 1 тысячи квадратных метров. Самостоятельно спаслись два человека, четырех человек спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из извлеченных из-под завалов скончался в машине скорой помощи, пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций. По данным "Норникеля", под завалами находятся работники подрядной организации ООО "Норильскникельремонт". Также происшествием занялся Ростехнадзор.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр УссКрасноярский крайОбрушение на фабрике в НорильскеНорильскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:15В Сочи произошла массовая авария
14:13Подтвержден первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H5N8
14:13В Подмосковье трех школьников госпитализировали с отравлением
14:13Под завалами в Норильске нашли тела еще двух рабочих
14:10Толстой объяснил, почему Навальный не является политиком
14:08Посол Афганистана оценил перспективы вывода контингентов США и НАТО
14:03В ЛНР считают, что украинские силовики получили тайный приказ стрелять
14:01Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и "КовиВак"
14:00Началось второе заседание суда по Навальному
13:52В Доминикане рассказали, когда страна станет ковидо-безопасной
13:51Красноярский губернатор рассказал о разборе завалов в Норильске
13:49Адвокаты Навального зашли в суд на заседание по делу о клевете
13:41Навального могут в ближайшие дни этапировать в одну из колоний ЦФО
13:37Восемь пострадавших при ЧП на фабрике в Норильске находятся в больнице
13:28Прокурор: на время лечения Навального ФСИН приостановила за ним надзор
13:28Потанин назвал причину ЧП на Норильской обогатительной фабрике
13:27Дипломаты уехали из суда после решения по замене срока Навальному
13:26Эксперты сравнили российские вакцины от COVID-19
13:24Сбербанк рассказал, как мошенники используют опросы и лотереи
13:20В ДНР заявили о гибели человека из-за обстрела со стороны силовиков
Лента новостейМолния