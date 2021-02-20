https://ria.ru/20210220/norilsk-1598330075.html

Восемь пострадавших при ЧП на фабрике в Норильске находятся в больнице

Восемь пострадавших при ЧП на фабрике в Норильске находятся в больнице

Трое пострадавших при обрушении цеха Норильской обогатительной фабрики находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T13:37

2021-02-20T13:37

2021-02-20T14:10

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр усс

красноярский край

обрушение на фабрике в норильске

норильск

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Трое пострадавших при обрушении цеха Норильской обогатительной фабрики находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.Информация об обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики (принадлежит ООО "Медвежий ручей"), по данным МЧС, поступила в 00:44 мск. По уточненным данным, площадь обрушения составила порядка 1 тысячи квадратных метров. Самостоятельно спаслись два человека, четырех человек спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из извлеченных из-под завалов скончался в машине скорой помощи, пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций. По данным "Норникеля", под завалами находятся работники подрядной организации."Я, конечно, как губернатор края также хочу выразить соболезнования всем пострадавшим в этой аварии и родным и близким. В общем-то, что называется, в частном режиме мониторим эту ситуацию. Сегодня еще двое пострадавших находятся под завалами, один погибший, и оставшаяся часть из восьмерых пострадавших находятся в больнице, причем из них трое в достаточно тяжелом состоянии. Будем надеяться, что все обойдется", - сказал Усс журналистам."Из тех, кто находится в больнице, состояние трех оценивается как тяжелое", - уточнил он.

https://ria.ru/20210220/norilsk-1598328168.html

красноярский край

норильск

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Спасение пострадавшего и кадры последствий обрушения на фабрике в Норильске Спасение пострадавшего и кадры последствий обрушения на фабрике в Норильске 2021-02-20T13:37 true PT1M28S

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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр усс, красноярский край, обрушение на фабрике в норильске, норильск, происшествия