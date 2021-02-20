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Москвичей предупредили о самой холодной ночи в году
Москвичей предупредили о самой холодной ночи в году
Ночь на 23 февраля может стать самой холодной в Москве в этом году; ожидается до минус 27 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T15:27
2021-02-20T15:27
2021-02-20T16:40
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Ночь на 23 февраля может стать самой холодной в Москве в этом году; ожидается до минус 27 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Собеседница агентства пояснила, что столица окажется в центре антициклона. Также на 20 единиц от нормы поднимется атмосферное давление. Днем температура воздуха в Москве будет минус 15-17 градусов, в области — до минус 20. Возможен кратковременный снегопад, отметила синоптик.По ее словам, в праздничные выходные дни будет постепенно холодать. Так, в воскресенье утром будет порядка минус 13-15 градусов, днем ожидается минус восемь-десять, а вот в понедельник будет минус 14-16 в Москве и до минус 17 по области.
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
Ночь на 23 февраля может стать самой холодной в Москве
в этом году; ожидается до минус 27 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
.
Собеседница агентства пояснила, что столица окажется в центре антициклона. Также на 20 единиц от нормы поднимется атмосферное давление.
"Существенных осадков 23 числа не будет, но за счет того, что ночь будет малооблачной, температура будет понижаться, мы ждем, что это будет очень холодная ночь в Москве, не исключено, что она даже будет самой холодной в этом году: минус 25 — минус 27 градусов", — сказала Позднякова.
Днем температура воздуха в Москве будет минус 15-17 градусов, в области — до минус 20. Возможен кратковременный снегопад, отметила синоптик.
По ее словам, в праздничные выходные дни будет постепенно холодать. Так, в воскресенье утром будет порядка минус 13-15 градусов, днем ожидается минус восемь-десять, а вот в понедельник будет минус 14-16 в Москве и до минус 17 по области.