https://ria.ru/20210220/noch-1598358297.html

Москвичей предупредили о самой холодной ночи в году

Москвичей предупредили о самой холодной ночи в году

Ночь на 23 февраля может стать самой холодной в Москве в этом году; ожидается до минус 27 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T15:27

2021-02-20T15:27

2021-02-20T16:40

погода

москва

общество

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Ночь на 23 февраля может стать самой холодной в Москве в этом году; ожидается до минус 27 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Собеседница агентства пояснила, что столица окажется в центре антициклона. Также на 20 единиц от нормы поднимется атмосферное давление. Днем температура воздуха в Москве будет минус 15-17 градусов, в области — до минус 20. Возможен кратковременный снегопад, отметила синоптик.По ее словам, в праздничные выходные дни будет постепенно холодать. Так, в воскресенье утром будет порядка минус 13-15 градусов, днем ожидается минус восемь-десять, а вот в понедельник будет минус 14-16 в Москве и до минус 17 по области.

https://ria.ru/20210209/temperatura-1596669025.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество