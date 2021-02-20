https://ria.ru/20210220/neft-1598263181.html

Эксперт дал оптимистический прогноз о нефтегазовых доходах России

Эксперт дал оптимистический прогноз о нефтегазовых доходах России

Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ при цене на нефть выше 60 долларов за баррель и сохранении текущего курса рубля будут превышать плановые значения... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T07:10

2021-02-20T07:10

2021-02-20T07:10

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ при цене на нефть выше 60 долларов за баррель и сохранении текущего курса рубля будут превышать плановые значения примерно на 160-180 миллиардов рублей в месяц, подсчитал для РИА Новости директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков.Он отметил, что в базовом сценарии Минэкономразвития на 2021 год заложена цена на нефть на уровне 45,3 доллара за баррель при среднегодовом курсе доллара 72,4 рубля и объеме добычи нефти на уровне 517,8 миллиона тонн."НДПИ на нефть, при прочих равных условиях, зависит от среднемесячной цены на Urals и среднемесячного курса доллара. И цены на нефть, и обменный курс превышают прогнозные значения Минэкономразвития, что положительно влияет на значение НДПИ с тонны добытой нефти и, как следствие, на нефтегазовые доходы бюджета", - указал Шураков.

https://ria.ru/20210219/neft-1598163844.html

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