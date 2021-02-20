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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210220/neft-1598263181.html
Эксперт дал оптимистический прогноз о нефтегазовых доходах России
Эксперт дал оптимистический прогноз о нефтегазовых доходах России
Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ при цене на нефть выше 60 долларов за баррель и сохранении текущего курса рубля будут превышать плановые значения... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T07:10
2021-02-20T07:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
цены на нефть
urals
москва
экономика
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ при цене на нефть выше 60 долларов за баррель и сохранении текущего курса рубля будут превышать плановые значения примерно на 160-180 миллиардов рублей в месяц, подсчитал для РИА Новости директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков.Он отметил, что в базовом сценарии Минэкономразвития на 2021 год заложена цена на нефть на уровне 45,3 доллара за баррель при среднегодовом курсе доллара 72,4 рубля и объеме добычи нефти на уровне 517,8 миллиона тонн."НДПИ на нефть, при прочих равных условиях, зависит от среднемесячной цены на Urals и среднемесячного курса доллара. И цены на нефть, и обменный курс превышают прогнозные значения Минэкономразвития, что положительно влияет на значение НДПИ с тонны добытой нефти и, как следствие, на нефтегазовые доходы бюджета", - указал Шураков.
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россия, цены на нефть, urals, москва, экономика

Эксперт дал оптимистический прогноз о нефтегазовых доходах России

07:10 20.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "НК Роснефть" / Перейти в фотобанкНефтяная компания "Роснефть" приступила к бурению скважины "Центрально-Ольгинская-1"
Нефтяная компания Роснефть приступила к бурению скважины Центрально-Ольгинская-1 - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ при цене на нефть выше 60 долларов за баррель и сохранении текущего курса рубля будут превышать плановые значения примерно на 160-180 миллиардов рублей в месяц, подсчитал для РИА Новости директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков.
"В случае, если среднемесячные цены на нефть будут превышать 60 долларов при сохранении текущего курса рубля (74 рубля за доллар), то нефтегазовые доходы федерального бюджета будут превышать плановые значения примерно на 160-180 миллиардов рублей в месяц. При сохранении таких ценовых пропорций в течение 11 месяцев 2021 года, нефтегазовые доходы будут на 1,8-2 триллиона рублей выше, чем в сценарии "нефть по 45", - сказал эксперт.
Он отметил, что в базовом сценарии Минэкономразвития на 2021 год заложена цена на нефть на уровне 45,3 доллара за баррель при среднегодовом курсе доллара 72,4 рубля и объеме добычи нефти на уровне 517,8 миллиона тонн.
"НДПИ на нефть, при прочих равных условиях, зависит от среднемесячной цены на Urals и среднемесячного курса доллара. И цены на нефть, и обменный курс превышают прогнозные значения Минэкономразвития, что положительно влияет на значение НДПИ с тонны добытой нефти и, как следствие, на нефтегазовые доходы бюджета", - указал Шураков.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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