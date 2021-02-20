https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598279672.html
Жалобы на замену срока Навальному рассмотрит судья Балашов
Жалобы на замену срока Навальному рассмотрит судья Балашов
Жалобу на замену Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" реальным рассмотрит судья Дмитрий Балашов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:16
2021-02-20T10:16
2021-02-20T12:48
дмитрий балашов (судья)
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жалобу на замену Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" реальным рассмотрит судья Дмитрий Балашов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.Там пояснили, что заседание, которое пройдет в выездном формате в Бабушкинском райсуде, он проведет единолично, а не в составе тройки судей.Судейский стаж Балашова идет с 2008 года, тогда он был назначен судьей Люблинского суда, в 2014 году указом президента назначен судьей Мосгорсуда. Он состоит в апелляционной коллегии по уголовным делам.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598277758.html
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дмитрий балашов (судья), ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия