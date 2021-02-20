https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598279171.html
В Бабушкинском суде началось заседание по делу Навального
В Бабушкинском суде началось заседание по делу Навального
В Бабушкинском суде Москвы в выездном формате началось заседание Мосгорсуда, на котором рассмотрят жалобу защиты Алексея Навального на замену ему условного... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:14
2021-02-20T10:14
2021-02-20T11:27
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Бабушкинском суде Москвы в выездном формате началось заседание Мосгорсуда, на котором рассмотрят жалобу защиты Алексея Навального на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным, передает корреспондент РИА Новости.Позже в субботу здесь же состоится слушание по делу о клевете на ветерана. Судья сказала, что Навальному и его адвокатам пошли навстречу, решив провести оба заседания в одном месте. В Бабушкинский суд прибыли дипломаты из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландов. Аккредитацию получили 18 зарубежных СМИ, в том числе Би-Би-Си, Рейтер, Spiegel, New York Times и Guardian.В начале заседания Навальный сказал, что пока не будет заявлять отвод судье, но защита вправе вернуться к этому вопросу. Адвокаты попросили суд исполнить решение ЕСПЧ, потребовавшего его освобождения. Судья ответила, что оценит просьбу при итоговом решении. Прокурор настаивает на том, чтобы признать законной замену условного срока на реальный.В своем заключительном слове подсудимый заявил, что он неоднократно сообщал о своем местонахождении, пока находился на лечении. Прокурор, оспаривая доводы Навального о невозможности отмечаться во время условного срока, напомнила о его прогулках в Германии и поездке в Дрезден.Второго февраля Симоновский суд постановил отправить Навального на 3,5 года в колонию общего режима. По данным ФСИН, осужденный нарушал условия испытательного срока, около 60 раз не отметившись в инспекции в срок, и получал многочисленные административные наказания.Как установил суд, Навальный и его брат Олег похитили более 30 миллионов рублей, убедив компанию "Ив Роше" и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Осужденному трижды удавалось избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский районный суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский районный суд Москвы в 2017-м также продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.По подсчетам адвокатов, если решение о замене условного наказания на реальное не удастся оспорить, основатель ФБК* проведет в колонии два года восемь месяцев — засчитают время нахождения под домашним арестом.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
В Бабушкинском суде Москвы в выездном формате началось заседание Мосгорсуда, на котором рассмотрят жалобу защиты Алексея Навального
на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным, передает корреспондент РИА Новости.
Позже в субботу здесь же состоится слушание по делу о клевете на ветерана.
Судья сказала, что Навальному и его адвокатам пошли навстречу, решив провести оба заседания в одном месте.
В Бабушкинский суд прибыли дипломаты из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландов. Аккредитацию получили 18 зарубежных СМИ, в том числе Би-Би-Си, Рейтер, Spiegel, New York Times и Guardian.
В начале заседания Навальный сказал, что пока не будет заявлять отвод судье, но защита вправе вернуться к этому вопросу. Адвокаты попросили суд исполнить решение ЕСПЧ, потребовавшего
его освобождения. Судья ответила, что оценит просьбу при итоговом решении. Прокурор настаивает на том, чтобы признать законной замену условного срока на реальный.
В своем заключительном слове подсудимый заявил, что он неоднократно сообщал о своем местонахождении, пока находился на лечении.
"Я призываю суд еще раз посмотреть и четко сказать, что я мог еще сделать, какие справки взять? <...> К Новому году я должен был в инвалидной коляске передвигаться, но врачи удивились, что я встал на ноги раньше. После этого я взял билеты и поехал домой", — добавил он.
Прокурор, оспаривая доводы Навального о невозможности отмечаться во время условного срока, напомнила о его прогулках в Германии и поездке в Дрезден.
Второго февраля Симоновский суд постановил отправить Навального на 3,5 года в колонию общего режима. По данным ФСИН, осужденный нарушал условия испытательного срока, около 60 раз не отметившись в инспекции в срок, и получал многочисленные административные наказания.
Как установил суд, Навальный и его брат Олег похитили более 30 миллионов рублей, убедив компанию "Ив Роше" и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.
Осужденному трижды удавалось избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский районный суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский районный суд Москвы в 2017-м также продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
По подсчетам адвокатов, если решение о замене условного наказания на реальное не удастся оспорить, основатель ФБК* проведет в колонии два года восемь месяцев — засчитают время нахождения под домашним арестом.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.