https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598276896.html

Адвокаты Навального пришли в суд на рассмотрение жалоб на замену срока

Адвокаты Навального пришли в суд на рассмотрение жалоб на замену срока

Адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова прибыли в Бабушкинский районный суд Москвы на рассмотрение жалоб, оспаривающих замену Алексею Навальному условного срока РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:01

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2021-02-20T10:05

ив роше

вадим кобзев

ольга михайлова

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова прибыли в Бабушкинский районный суд Москвы на рассмотрение жалоб, оспаривающих замену Алексею Навальному условного срока реальным, передает корреспондент РИА Новости.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Защита Навального обжаловала решение суда.Позже в субботу здесь же, в Бабушкинском суде, состоится заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598274249.html

москва

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ив роше, вадим кобзев, ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия