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Адвокаты Навального пришли в суд на рассмотрение жалоб на замену срока
Адвокаты Навального пришли в суд на рассмотрение жалоб на замену срока
Адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова прибыли в Бабушкинский районный суд Москвы на рассмотрение жалоб, оспаривающих замену Алексею Навальному условного срока РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:01
2021-02-20T10:05
ив роше
вадим кобзев
ольга михайлова
алексей навальный
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москва
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова прибыли в Бабушкинский районный суд Москвы на рассмотрение жалоб, оспаривающих замену Алексею Навальному условного срока реальным, передает корреспондент РИА Новости.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Защита Навального обжаловала решение суда.Позже в субботу здесь же, в Бабушкинском суде, состоится заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
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ив роше, вадим кобзев, ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия

Адвокаты Навального пришли в суд на рассмотрение жалоб на замену срока

10:01 20.02.2021 (обновлено: 10:05 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова прибыли в Бабушкинский районный суд Москвы на рассмотрение жалоб, оспаривающих замену Алексею Навальному условного срока реальным, передает корреспондент РИА Новости.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Защита Навального обжаловала решение суда.
Позже в субботу здесь же, в Бабушкинском суде, состоится заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
На суд по Навальному приехали дипломаты из Швеции, Финляндии и Литвы - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
09:45
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Ив РошеВадим КобзевОльга МихайловаАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПроисшествия
 
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