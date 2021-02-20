https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598276896.html
Адвокаты Навального пришли в суд на рассмотрение жалоб на замену срока
Адвокаты Навального пришли в суд на рассмотрение жалоб на замену срока
Адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова прибыли в Бабушкинский районный суд Москвы на рассмотрение жалоб, оспаривающих замену Алексею Навальному условного срока РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:01
2021-02-20T10:01
2021-02-20T10:05
ив роше
вадим кобзев
ольга михайлова
алексей навальный
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москва
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова прибыли в Бабушкинский районный суд Москвы на рассмотрение жалоб, оспаривающих замену Алексею Навальному условного срока реальным, передает корреспондент РИА Новости.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Защита Навального обжаловала решение суда.Позже в субботу здесь же, в Бабушкинском суде, состоится заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598274249.html
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ив роше, вадим кобзев, ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия