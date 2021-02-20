https://ria.ru/20210220/nato-1598342295.html

Кремль: НАТО вынуждает Россию реагировать на агрессивные действия альянса

Кремль: НАТО вынуждает Россию реагировать на агрессивные действия альянса

НАТО вынуждает Россию активизировать работу по защите от агрессивных действий Североатлантического альянса, считает РФ противником, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:32

2021-02-20T14:32

2021-02-20T22:47

дмитрий песков

россия

нато

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. НАТО вынуждает Россию активизировать работу по защите от агрессивных действий Североатлантического альянса, считает РФ противником, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."НАТО считает Россию противником. НАТО постоянно двигает свою военную инфраструктуру и наращивает эту военную инфраструктуру в непосредственной близости к нашим границам. Поэтому НАТО постоянно вынуждает нас на то, чтобы мы активизировали действия по защите нас от агрессивных действий НАТО", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210220/nato-1598202496.html

россия

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2021

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дмитрий песков, россия, нато