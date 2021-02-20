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Кремль: НАТО вынуждает Россию реагировать на агрессивные действия альянса
Кремль: НАТО вынуждает Россию реагировать на агрессивные действия альянса
НАТО вынуждает Россию активизировать работу по защите от агрессивных действий Североатлантического альянса, считает РФ противником, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:32
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дмитрий песков
россия
нато
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. НАТО вынуждает Россию активизировать работу по защите от агрессивных действий Североатлантического альянса, считает РФ противником, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."НАТО считает Россию противником. НАТО постоянно двигает свою военную инфраструктуру и наращивает эту военную инфраструктуру в непосредственной близости к нашим границам. Поэтому НАТО постоянно вынуждает нас на то, чтобы мы активизировали действия по защите нас от агрессивных действий НАТО", - сказал Песков журналистам.
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дмитрий песков, россия, нато

Кремль: НАТО вынуждает Россию реагировать на агрессивные действия альянса

14:32 20.02.2021 (обновлено: 22:47 20.02.2021)
 
© Фото : страница Canadian Armed Forces Operations в TwitterКорабли НАТО в Черном море
Корабли НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Фото : страница Canadian Armed Forces Operations в Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. НАТО вынуждает Россию активизировать работу по защите от агрессивных действий Североатлантического альянса, считает РФ противником, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"НАТО считает Россию противником. НАТО постоянно двигает свою военную инфраструктуру и наращивает эту военную инфраструктуру в непосредственной близости к нашим границам. Поэтому НАТО постоянно вынуждает нас на то, чтобы мы активизировали действия по защите нас от агрессивных действий НАТО", - сказал Песков журналистам.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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