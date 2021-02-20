https://ria.ru/20210220/myshi-1598158827.html

Ученые определили, какие мыши самые умные

Ученые определили, какие мыши самые умные

Немецкие ученые из Института эволюционной биологии имени Макса Планка и Потсдамского университета провели эксперименты с мышами и выяснили, что городские —... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T00:43

2021-02-20T00:43

2021-02-20T00:43

эксперимент

животные

туризм

туризм

берлин (город)

мыши

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Немецкие ученые из Института эволюционной биологии имени Макса Планка и Потсдамского университета провели эксперименты с мышами и выяснили, что городские — умнее, а деревенские — настойчивее, сообщает "ЕвроПульс".Городские грызуны лучше справляются с "головоломками", а сельские — более упорные.Для исследования поймали 14 мышей в Берлине и 17 — в поселках. Чтобы добраться до еды, животным нужно было пройти сложный лабиринт.В первой части эксперимента лакомство положили в домик из конструктора. Во второй — награда ждала зверьков в пластиковой коробке за металлической дверцей клетки. В результате до еды добирались 77 процентов городских мышей и только 52 процента сельских.Ученые отметили, что грызуны из мегаполиса гораздо быстрее теряли интерес к головоломке, если не могли решить ее сразу. А сельские проявляли куда больше настойчивости, хотя их методы не всегда оказывались эффективными.Исследователи пришли к выводу, что жизнь рядом с человеком сильно изменила поведение городских мышей. Они приспособились к более сложной и разнообразной среде. В то же время еды в мегаполисе в принципе больше, чем в сельской местности, поэтому городские мыши куда менее настойчивы.

https://ria.ru/20210219/omsk-1597718083.html

https://ria.ru/20210219/indiya-1598050156.html

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эксперимент, животные, туризм, берлин (город), мыши