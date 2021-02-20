https://ria.ru/20210220/myasnikov-1598364691.html

Мясников заявил, что человечество в шаге от опасной эпидемии

Мясников заявил, что человечество в шаге от опасной эпидемии

Врач и телеведущий Александр Мясников у себя в телеграме предупредил о "приближении" вируса птичьего гриппа к человеческой популяции. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T15:53

2021-02-20T15:53

2021-02-20T18:37

александр мясников (врач)

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101076_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f74863fbd988b44db3845ae325b134bd.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников у себя в телеграме предупредил о "приближении" вируса птичьего гриппа к человеческой популяции. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что семь россиян заразились вирусом птичьего гриппа А (H5N8). По ее словам, это первый случай инфицирования человека этим штаммом в мире.При этом врач отметил, что пока не произошло "второй" мутации, когда птичий грипп сможет передаваться от человека к человеку. Он выразил надежду, что этого не случится.Мясников напомнил, что подобные ситуации уже происходили в мире. Так, птичий грипп Н5N1 передавался к человеку не часто, но с "ужасающей смертностью". "С 2003 года ВОЗ зафиксировала 860 случаев подтвержденного гриппа Н5N1 со смертностью 53 процента", — написал врач.Он подчеркнул, что птичий грипп может протекать с умеренной тяжестью либо поражать только пожилых людей и имеющих хронические заболевания. Так, например, было со штаммами Н9N2 и Н7N9."Расслабляться нельзя. Инфекции выходят на лидирующие позиции в структуре болезней и иногда становятся инструментом перекраивания привычного нам мира", — заключил доктор.Ранее Мясников прогнозировал опасную пандемию с высоким уровнем смертности. По его словам, она может наступить всего после двух мутаций птичьего или свиного гриппа.

https://ria.ru/20201207/ugroza-1588042401.html

https://ria.ru/20201121/bolezn-1585681799.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество