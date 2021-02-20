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Мясников заявил, что человечество в шаге от опасной эпидемии
Мясников заявил, что человечество в шаге от опасной эпидемии
Врач и телеведущий Александр Мясников у себя в телеграме предупредил о "приближении" вируса птичьего гриппа к человеческой популяции. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T15:53
2021-02-20T18:37
александр мясников (врач)
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников у себя в телеграме предупредил о "приближении" вируса птичьего гриппа к человеческой популяции. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что семь россиян заразились вирусом птичьего гриппа А (H5N8). По ее словам, это первый случай инфицирования человека этим штаммом в мире.При этом врач отметил, что пока не произошло "второй" мутации, когда птичий грипп сможет передаваться от человека к человеку. Он выразил надежду, что этого не случится.Мясников напомнил, что подобные ситуации уже происходили в мире. Так, птичий грипп Н5N1 передавался к человеку не часто, но с "ужасающей смертностью". "С 2003 года ВОЗ зафиксировала 860 случаев подтвержденного гриппа Н5N1 со смертностью 53 процента", — написал врач.Он подчеркнул, что птичий грипп может протекать с умеренной тяжестью либо поражать только пожилых людей и имеющих хронические заболевания. Так, например, было со штаммами Н9N2 и Н7N9."Расслабляться нельзя. Инфекции выходят на лидирующие позиции в структуре болезней и иногда становятся инструментом перекраивания привычного нам мира", — заключил доктор.Ранее Мясников прогнозировал опасную пандемию с высоким уровнем смертности. По его словам, она может наступить всего после двух мутаций птичьего или свиного гриппа.
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александр мясников (врач), анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Мясников заявил, что человечество в шаге от опасной эпидемии

15:53 20.02.2021 (обновлено: 18:37 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников во время пресс-конференции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников у себя в телеграме предупредил о "приближении" вируса птичьего гриппа к человеческой популяции.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что семь россиян заразились вирусом птичьего гриппа А (H5N8). По ее словам, это первый случай инфицирования человека этим штаммом в мире.
"Помните мои слова о том, что опасный птичий грипп в двух мутациях от нас? Вот первая мутация — от птиц к человеку", — написал Мясников.
При этом врач отметил, что пока не произошло "второй" мутации, когда птичий грипп сможет передаваться от человека к человеку. Он выразил надежду, что этого не случится.
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Мясников напомнил, что подобные ситуации уже происходили в мире. Так, птичий грипп Н5N1 передавался к человеку не часто, но с "ужасающей смертностью".
"С 2003 года ВОЗ зафиксировала 860 случаев подтвержденного гриппа Н5N1 со смертностью 53 процента", — написал врач.
Он подчеркнул, что птичий грипп может протекать с умеренной тяжестью либо поражать только пожилых людей и имеющих хронические заболевания. Так, например, было со штаммами Н9N2 и Н7N9.
"Расслабляться нельзя. Инфекции выходят на лидирующие позиции в структуре болезней и иногда становятся инструментом перекраивания привычного нам мира", — заключил доктор.
Ранее Мясников прогнозировал опасную пандемию с высоким уровнем смертности. По его словам, она может наступить всего после двух мутаций птичьего или свиного гриппа.
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