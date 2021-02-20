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Мясников назвал самый полезный продукт
Мясников назвал самый полезный продукт
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об уникальной пользе орехов. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T12:32
2021-02-20T12:32
2021-02-20T13:05
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об уникальной пользе орехов.По его словам, этот продукт содержит множество полезных микроэлементов, но добавлять в ежедневный рацион его следует небольшими порциями."В орехах есть все. <…> самый полезный продукт — во всех отношениях", — заявил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".Специалист отметил, что орехи, особенно кедровые, выступают источником цинка — одного из наиболее важных и дефицитных микроэлементов у многих людей. Также их употребление восполняет потребность в селене и хроме.
https://ria.ru/20210125/obonyanie-1594335503.html
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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество