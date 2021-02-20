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Прощание с Андреем Мягковым. Прямая трансляция
Прощание с Андреем Мягковым. Прямая трансляция
В МХТ имени Чехова прощаются с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. После этого его похоронят на Троекуровском кладбище. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:25
2021-02-20T10:25
2021-02-20T10:34
культура
андрей мягков
рсфср
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В МХТ имени Чехова прощаются с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. После этого его похоронят на Троекуровском кладбище.Большая популярность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" в 1975 году. Также он запомнился зрителям и ролью Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977). Среди последних работ в кино — роль Царя в "Сказе про Федота-Стрельца" (2001 год) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах "32-е декабря" и другие. Он сыграл и в "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова, а также в сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни.
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LIVE: Прощание с Андреем Мягковым
LIVE: Прощание с Андреем Мягковым
2021-02-20T10:25
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видео, андрей мягков, рсфср
В МХТ имени Чехова
прощаются с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым
. После этого его похоронят на Троекуровском кладбище.
Большая популярность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" в 1975 году. Также он запомнился зрителям и ролью Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).
Среди последних работ в кино — роль Царя в "Сказе про Федота-Стрельца" (2001 год) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах "32-е декабря" и другие. Он сыграл и в "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова, а также в сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.
Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни.