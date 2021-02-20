https://ria.ru/20210220/myagkov-1598273224.html

Прощание с Андреем Мягковым. Прямая трансляция

Прощание с Андреем Мягковым. Прямая трансляция

В МХТ имени Чехова прощаются с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. После этого его похоронят на Троекуровском кладбище. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:25

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культура

андрей мягков

рсфср

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В МХТ имени Чехова прощаются с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. После этого его похоронят на Троекуровском кладбище.Большая популярность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" в 1975 году. Также он запомнился зрителям и ролью Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977). Среди последних работ в кино — роль Царя в "Сказе про Федота-Стрельца" (2001 год) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах "32-е декабря" и другие. Он сыграл и в "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова, а также в сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни.

рсфср

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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