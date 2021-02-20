https://ria.ru/20210220/myagkov-1598255041.html

В Москве простятся с Андреем Мягковым

В Москве простятся с Андреем Мягковым

Прощание с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Андреем Мягковым пройдет в субботу в МХТ имени Чехова, в котором актер проработал больше 30 лет,... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T00:14

2021-02-20T00:14

2021-02-20T10:26

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Прощание с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Андреем Мягковым пройдет в субботу в МХТ имени Чехова, в котором актер проработал больше 30 лет, сообщила пресс-служба театра.Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.Политики, общественные деятели и коллеги Мягкова по театральному и кинематографическому цеху выразили соболезнования в связи с его кончиной.Душа любимых фильмовПрезидент РФ Владимир Путин выразил соболезнования вдове актера Анастасии Вознесенской, отметив, что имя и работы Мягкова навсегда останутся в памяти зрителей."Примите искренние соболезнования, слова поддержки и сопереживания в связи с постигшим вас горем – смертью мужа. Кончина Андрея Васильевича Мягкова – большая, невосполнимая утрата для отечественного театра и кинематографа, для всех, кто знал этого выдающегося актёра, восхищался его талантом, мастерством и удивительным обаянием", - говорится в сообщении президента.Соболезнования выразил также премьер-министр России Михаил Мишустин, по словам которого, российский кинематограф невозможно представить без ролей Мягкова."Андрей Васильевич наделял своих героев особой искренностью и обаянием. Таким он был и на экране, и на прославленных подмостках, и в жизни. Таким и останется в сердцах всех, кто знал и ценил этого выдающегося актера, незаурядного и душевно щедрого человека", - написано в Telegram Мишустина.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Мягкова центром и душой всеми любимых, знакомых наизусть фильмов, искренним, проницательным и талантливым человеком. Душевность артиста отметила и министр культуры РФ Ольга Любимова, которая добавила, что Мягков чувствовал своих героев, умел передать силу и романтизм мужского характера. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в свою очередь отметил, что Мягков был еще и замечательным педагогом.Интеллигент театра и киноУченица Мягкова режиссер Марина Брусникина рассказала, что он во многом сформировал ее как личность, поэтому его уход стал для нее огромной потерей. "Он был нравственным и творческим ориентиром", - подчеркнула она.Многие коллеги Мягкова, которым довелось поработать с ним в театре или кино, отметили его скромность. Глава Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин рассказал, что артист никогда не хотел дешевой популярности, жил несуетливо и был воплощением понятия "интеллигенция".О скромности и даже некоторой замкнутости артиста рассказал и худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, который назвал Мягкова многогранным артистом. "Он чувствовал потрясающе юмор, чувствовал иронию, у него были и драматическое, и трагическое начало. Мне кажется, в каждой роли он находил вот эту многогранность, при этом оставаясь Андреем Васильевич", - подчеркнул Женовач.Режиссер Никита Михалков рассказал, что Мягков был "хулиганом" и "смешным импровизатором", работать с ним было одно удовольствие. "Он воспринимал любые твои неожиданные посылы и мгновенно на них реагировал, да как талантливо! Равно как и сам любил своей импровизацией загнать тебя в угол и с удовольствием смотреть, как ты оттуда выбираешься", - рассказал Михалков.Актриса Барбара Брыльска, которая сыграла возлюбленную Мягкова в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", узнав о смерти артиста, призналась, что у нее нет сил говорить. "Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком... Я очень его любила", - сказала актриса.Коллега Мягкова по фильму "Служебный роман" Светлана Немоляева рассказала, что со смертью артиста ушел и целый кусок ее жизни. "Он был поразительным. Это был артист, который мог сыграть и комедию, и драму, и философскую какую-то вещь. Это был уникальный, поистине уникальный артист. Очень грустно, что с Мягковым уходит целое поколение удивительных, незабываемых художников", - отметила актриса.Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в театре "Современник". С 1977 года перешел в Художественный театр, а после его раскола продолжил работать в МХТ имени Чехова. Широкую популярность Мягкову принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова: в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" он исполнил главную роль Евгения Лукашина, в фильме "Служебный роман" сыграл Анатолия Новосельцева, а в "Жестоком романсе" предстал в образе Юлия Карандышева.

https://ria.ru/20210219/myagkov-1598237287.html

https://ria.ru/20210218/myagkov-1597982443.html

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россия, андрей мягков, ленинград, рсфср, москва, чехов, общество