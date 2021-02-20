https://ria.ru/20210220/mvf-1598420768.html

"Мы не папуасы". В Киеве рассказали, как МВФ подставил Зеленского

"Мы не папуасы". В Киеве рассказали, как МВФ подставил Зеленского

Советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Международный валютный фонд поставил Владимира Зеленского в сложную ситуацию во время... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T20:32

2021-02-20T20:32

2021-02-20T23:02

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Международный валютный фонд поставил Владимира Зеленского в сложную ситуацию во время поездки в ОАЭ. Об этом он сказал в интервью Hromadske.По словам чиновника, фонд опубликовал сообщение о завершении миссии на Украине, тем самым создал негативный фон во время визита Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты. МВФ пообещал предоставлять Украине пресс-релизы перед публикацией, но нарушил слово, заявил Милованов.Он также отметил, что Международному валютному фонду стоило бы объяснить, почему он сообщил о завершении миссии именно перед приездом делегации от Украины в ОАЭ."Ответа нет, и, по сути, они не должны его давать, но вопрос остается открытым — случайность это или нет. Мы не папуасы, и нас нельзя гонять и обманывать", — подытожил чиновник.В заявлении постпреда МВФ на Украине, опубликованном неделю назад, говорилось, что миссия фонда закончила работу в стране без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. В энергетической сфере Международный валютный фонд требует от Украины, помимо поднятия тарифов ЖКХ для населения, принять закон о долгах за жилищно-коммунальные услуги, а также погасить многомиллиардные долги "Нафтогаза".

https://ria.ru/20210215/kozha-1597541013.html

https://ria.ru/20201210/krym-1588612532.html

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мвф, владимир зеленский, оаэ, украина, в мире