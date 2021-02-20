https://ria.ru/20210220/moshennichestvo-1598263306.html

Эксперты рассказали, как распознать мошеннический интернет-магазин

Эксперты рассказали, как распознать мошеннический интернет-магазин

О том, как определить фишинговый сайт и обезопасить себя от мошенников, заказывая, например, подарок через интернет в свете приближения "мужского" и "женского"... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T07:14

2021-02-20T07:14

2021-02-20T07:14

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

мошенничество

москва

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. О том, как определить фишинговый сайт и обезопасить себя от мошенников, заказывая, например, подарок через интернет в свете приближения "мужского" и "женского" праздников, рассказали РИА Новости эксперты.Востребованность интернет-магазинов значительно выросла за последний год: из-за коронавирусных ограничений многие покупатели предпочли перейти в режим покупок онлайн, однако значительный прирост клиентов в цифровой среде привлёк и мошенников, отмечает гендиректор интернет-магазина "Фотосклад.ру" Алексей Банников.еКиберпреступники активизируются перед каждыми праздниками и рассылают по электронной почте письма со "специальными предложениями", чтобы завлечь пользователей на фишинговый сайт, добавляет директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.По его данным, примерно треть граждан страны уже сталкивалась с такими фишинговыми атаками в период праздничных акций и распродаж."Эта схема проста""Схема мошенников проста: они создают сайт интернет-магазина, копирующий визуально ресурс официальной компании. Для этого они используют логотипы и фирменные цвета, регистрируют похожее доменное имя. Затем при помощи почтовой рассылки они продвигают свои сайты-клоны в соцсетях и поисковых системах", - указывает Кувиков.В первую очередь нужно быть внимательным и не переходить по ссылкам в письме от незнакомых отправителей, а также присматриваться к названиям сайтов - у сайтов-клонов часто бывают лишние тире, точки и орфографические ошибки, обращает внимание эксперт."Поэтому, заходя на сайт популярного магазина, внимательно проверьте адрес в строке браузера. Всего лишь одна неправильная буква - и ваши деньги могут отправиться к мошенникам. Также важно проверить, защищено ли соединение: это означает что сайт имеет SSL-сертификат. Обычно это "замочек" рядом с адресом сайта в браузере", - советует Банников.Можно также проверить дату создания сайта, для этого есть отдельные сервисы, добавляет Кувиков. Сайт, созданный совсем недавно, точно вызывает вопросы, отмечает он.Отсутствие данных о самой компании - также повод обеспокоиться. В любом интернет-магазине помимо сведений об организации, списке партнёров и подробной информации о компании должны быть указаны её реквизиты, форма согласия на обработку персональных данных и данные об оферте, указывает Банников."На сайте интернет-магазина должен быть указан документ, где прописаны условия продажи товара. В нём находится информация о компании, условия доставки, получения и возврата, а также список партнёров, если онлайн-магазин является мультибрендовым", - добавляет он.Отсутствие отзывов о магазине равным образом плохой знак. "Если интернет-магазин функционирует достаточно давно, скорее всего, отзывов будет очень много. У фальшивого сайта, соответственно, никакой обратной связи найти не получится. Иногда мошенники заказывают фальшивые отзывы, но их легко распознать благодаря однотипности ("Круто", "Здорово, буду заказывать еще!" и прочие) и сомнительным аккаунтам", - отметил Банников.Чтобы не попасться на удочку мошенников, Кувиков также советует не забывать и об обычной информационной защите электронных устройств - так, антивирусные программы помогут обнаружить фишинговые сайты и заблокировать их ещё до того, как они успеют причинить ущерб."Утром деньги..."Покупателей должна насторожить и просто низкая цена - мошенники часто указывают стоимость товара в разы ниже рыночной, и этот ход приносит результаты, констатирует Банников.Кроме того, о мошенничестве могут говорить отсутствие возможности оплатить товар при получении или обязательная предоплата, обращает внимание Кувиков."Перевод средств у крупных компаний достаточно чётко регламентирован. На сайтах мошенников вы можете столкнуться с необходимостью перевода средств на частную карту или с небезопасных платёжных систем. Помните, перечисляя деньги неизвестному лицу, вы не имеете никаких гарантий в получении желаемого товара", - добавляет Банников.Недоступность самовывоза также должна обеспокоить. "Должна насторожить именно невозможность забрать товар со склада, ведь мошенники могут очень легко предоставить обманутым клиентам поддельные квитанции об отправке товара, убрав с себя всю ответственность", - отмечает эксперт."Заведите для покупок в интернете отдельную карту, например, виртуальную. Если на карте недостаточно средств, транзакция будет отменена. Не оставляйте данные банковской карты на подозрительных ресурсах", - также советует Кувиков.

https://ria.ru/20210211/kibermoshenniki-1596924942.html

https://ria.ru/20210210/karta-1596760916.html

https://ria.ru/20210219/moshenniki-1598117172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальная технологическая инициатива (нти), мошенничество, москва, общество